Hà Nội: Bắt giữ đối tượng sản xuất, bán pháo nổ trên mạng Internet

Đối tượng Nguyễn Đình Long (trái) và Nguyễn Xuân Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình và quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán pháo nổ và thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Cụ thể, Công an quận Hà Đông đã triển khai kế hoạch, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ là Nguyễn Xuân Trung sinh năm 2002, trú ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Đình Long sinh năm 2001, trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Đình Long đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tháng 3/2024, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Nguyễn Xuân Trung nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ.

Trung đã lên mạng Internet tìm hiểu về cách thức chế tạo pháo nổ, sau đó tìm cách mua thuốc pháo, các chất bột hóa học và giấy để quấn pháo. Sau khi có các nguyên liệu, Trung trộn lẫn rồi mang đốt thử. Sau vài lần “thí nghiệm” thành công, Trung bắt đầu việc sản xuất pháo.

Vật liệu để sản xuất pháo nổ được thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Để phục vụ việc quảng cáo và bán pháo cho khách, Trung lập trang Facebook cá nhân “Chuyên làm tràng cối hoa” và tài khoản Zalo “Chuyên làm tràng cối hoa.”

Khoảng tháng 4/2024, Nguyễn Đình Long sử dụng tài khoản Zalo “Long Nguyễn” nhắn tin cho Trung để trao đổi việc mua bán pháo. Long thỏa thuận với Trung khi có khách hàng đặt mua pháo thì sẽ báo cho Trung để sản xuất.

Tiếp đó, Long lập tài khoản Facebook “Cối Bình Đà,” đăng quảng cáo bán pháo nổ để tìm khách mua pháo. Qua kênh này, Long được một khách hàng có tài khoản Facebook là “Sơn Tôm,” nhắn tin đặt mua 5 dây pháo nổ, mỗi dây dài 2 mét.

Ngày 31/5, Long nhắn tin cho Trung về “đơn hàng” trên. Số pháo này, Trung báo giá cho Long 750.000 đồng/1 mét; tổng giá trị là 7,5 triệu đồng. Long báo lại với “Sơn Tôm” giá 1.150.000 đồng/1 mét, tổng giá trị là 11,5 triệu đồng.

Sáng 4/6, “Sơn Tôm” chuyển khoản cho Long 11,5 triệu đồng và nhắn tin bảo Long chuyển pháo đến khu vực cây xăng Vạn Phúc (Hà Đông) và cung cấp số điện thoại người nhận.

Những thông tin, địa chỉ nhận hàng được Long báo lại cho Trung, cùng số tiền 7,5 triệu đồng.

Trung đóng gói 5 dây pháo vào 1 thùng carton, bên ngoài dán kín bằng băng dính và thuê “xe ôm” công nghệ để vận chuyển pháo đi giao cho khách thì bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều nguyên liệu và thiết bị, vật tư sử dụng để sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội về tang vật thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Long và Nguyễn Xuân Trung về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015./.

