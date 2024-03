Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi 150m2 nhà xưởng chuyên sản xuất thiết bị điện

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đến khoảng 16 giờ 20 phút ngày 3/3, lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh và các đơn vị khác đã dập tắt hoàn toàn đám cháy nhà xưởng tại một công ty sản xuất thiết bị điện, xảy ra tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm (Đông Anh).

Trước đó, hồi 13 giờ 55 phút ngày 3/3, Công an huyện Đông Anh nhận tin báo xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất biến áp Đông Anh, địa chỉ thôn Thái Bình, Mai Lâm xảy ra cháy. Khói đen cùng ngọn lửa bốc lên bao chùm cả khu dân cư rộng lớn.

Ngay lập tức, Công an huyện Đông Anh đã xuất 2 xe chữa cháy cùng cán bộ đến hiện trường.

Nhận thấy tính chất cháy phức tạp, Công an huyện Đông Anh đã đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động thêm 2 xe chữa cháy Công an quận Long Biên; 1 xe chữa cháy, 1 xe téc nước của Đội Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Khu vực 1 (thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố) tổ chức chữa cháy.

Đến 15 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; không lan sang khu vực xung quanh và hàng xóm lân cận.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, khu vực bị cháy là nhà xưởng có tổng diện tích khoảng 450m2. Khu vực cháy tại xưởng sản xuất có diện tích khoảng 150m2.

Bước đầu xác định, chất cháy là bao bì đựng bột đá, cuộn fim phủ bề mặt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy chưa xác định; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 2/3, tại số nhà 10 và 12 tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) cũng xuất hiện đám cháy.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai dập lửa, cứu người.

Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan sang các nhà lân cận, đến 16 giờ 30 phút đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều thiết bị, đồ dùng trong 2 số nhà kể trên bị cháy rụi và hư hại./.

