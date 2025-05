Hà Nội đề xuất sửa chữa khẩn cấp mái che trên nóc nhà ga Yên Nghĩa

Ngày 30/5, để bảo đảm tuyệt đối an toàn vận hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, ít gây ảnh hưởng đến hành khách, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội sửa chữa khẩn cấp ngay mái che trên nóc nhà ga Yên Nghĩa, các mái che thang cuốn và kính bị vỡ, nứt tại một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông theo quy định, thực hiện xong trước ngày 6/6/2025.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, qua kiểm tra hiện trường tại ga Yên Nghĩa cho thấy, tấm lợp mái ga Yên Nghĩa được thiết kế làm bằng vật liệu nhựa thông minh Polycarbonate rỗng 4 lớp, dày 2 cm, màu xanh cốm bị hư hỏng, tốc mái chưa được sửa chữa.

Nguyên nhân đối với những hư hỏng do bão Yagi gây ra đối với các công trình kết cấu hạ tầng.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đã kiểm tra, thống kê, xây dựng phương án sửa chữa khẩn cấp khắc phục bão lũ thiên tai để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, việc chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng do thiên tai gây nên dẫn đến tác động ảnh hưởng đến hành khách và hoạt động vận hành tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội còn chậm trễ, chưa tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, báo cáo cấp thẩm quyền để có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Đối với những hạng mục có yêu cầu nguồn kinh phí lớn, cần phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đang tích cực phối hợp cùng cơ quan quản lý để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian trình và phê duyệt phương án khắc phục, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho hành khách tại nhà ga Yên Nghĩa, nhất là trong thời điểm mưa lớn; đồng thời tăng cường nhân viên an toàn trên ke ga; liên tục thông tin cảnh báo, hướng dẫn an toàn cho hành khách và yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tăng cường lực lượng vệ sinh, làm khô mặt sàn nhà ga, giảm thiểu nguy cơ trơn trượt.

Còn ghi nhận tại một số ga trên tuyến: tấm lợp mái che thang cuốn ngoài trời và mái che lối đi bộ được làm bằng tấm nhựa thông minh Plycarbonate rỗng màu xanh da trời, dày 4 ly bị bong bật, hư hỏng (ga Yên Nghĩa, ga Văn Quán….).

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đang xử lý lắp đặt lại. Bên cạnh đó, lan can kính cường lực tại một số nhà ga bị vỡ, nghiêng đổ cần được thay thế và lắp đặt lại (ga Văn Quán, ga Thượng Đình, ga Láng…).

Liên quan đến sự việc, chuyến tàu HN001 - toa số 02 có hiện tượng chảy nước trong toa tàu tại tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông. Ngay sau khi xảy ra sự cố đơn vị vận hành đã kiểm tra sơ bộ nguyên nhân do cửa gió của hệ thống điều hòa bị kẹt không mở được xuất phát từ lỗi hệ thống điều khiển điều hòa.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đã mời chuyên gia đến kiểm tra, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân và có phương án khắc phục sự cố, đồng thời thực hiện bảo trì toàn bộ hệ thống điều hòa của đoàn tàu HN001. Dự kiến trong ngày hôm nay (30/5) sẽ đưa đoàn tàu trở lại vận hành bình thường./.

