Hà Nội: Động viên, hỗ trợ người dân huyện Mỹ Đức bị thiệt hại do mưa bão

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng đoàn công tác trao quà cho người dân huyện Mỹ Đức. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tiếp nối các hoạt động chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 3, sáng 17/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với Kiểm toán Nhà nước, Ban Phụ nữ Quân đội và các đơn vị, doanh nghiệp do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ nhân dân vùng thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đã chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại do mưa bão gây ra đối với chính quyền và người dân trên địa bàn xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ mong muốn, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức, lực lượng, người dân sẽ sớm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác đã trao tặng 50 triệu đồng cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao túi quà an sinh, lương khô và 1.100 thanh năng lượng, 70 thùng nước sạch cùng 1,5 tấn nhu yếu phẩm cho người dân.

Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng nhiều nơi tại huyện Mỹ Đức vẫn còn tình trạng ngập lụt; cuộc sống của người dân bị đảo lộn, di chuyển chủ yếu bằng thuyền; tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng ngập lụt ở huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ, Quốc Oai đã xảy ra mưa lớn, kết hợp nước lũ đổ về, mực nước sông dâng nhanh gây sạt lở và tràn đê, một số xã bị cô lập không có đường vào.

Huyện Quốc Oai có 6 xã bị ngập nặng do mưa bão; trong đó, xã Liệp Tuyết là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Nhiều nhà dân bị ngập sâu, 25 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Đến nay, dù trời đã tạnh mưa, nước sông Tích đã rút nhưng nhiều khu vực vẫn đang bị ngập.

Tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, nước sông Bùi dâng cao, tràn qua đê khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, có nơi lên tới hơn 1m. Người dân trong vùng đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, tài sản thiệt hại nặng nề./.

