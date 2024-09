Hà Nội: Khoảng 120 trường cho học sinh nghỉ học, nhiều nơi dạy trực tuyến

Trường học ở huyện Thanh Trì bị ngập, học sinh không thể đến trường. (Ảnh: NTCC)

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến trưa nay, 10/9, toàn thành phố có có 117 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó nhiều trường triển khai hình thức học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học.

Trong số 117 trường cho học sinh dừng đến lớp sáng nay có 4 trường trung học phổ thông; 113 trường thuộc các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các trường cho học sinh nghỉ học đều thuộc địa bàn vùng trũng, ngập, đa số trường thuộc ngoại thành.

Huyện Thanh Trì có nhiều trường phải nghỉ học nhất với 43 trường, tiếp đó là huyện Thường Tín (24 trường), Chương Mỹ (23 trường). Các huyện còn lại chỉ có một số trường phải nghỉ học, gồm Ba Vì (5 trường), Mỹ Đức (4 trường), Thanh Oai (3 trường), Sơn Tây (1 trường), Phú Xuyên (1 trường), Quốc Oai (1 điểm trường), Hoài Đức (2 trường), Đan Phượng (1 trường).

Hai quận nội thành có trường phải cho học sinh nghỉ do ngập là quận Hoàng Mai (1 trường) và quận Hà Đông (3 trường). Tại Trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, dù được nghỉ nhưng vẫn có một số ít học sinh đến trường và được thầy cô quản lý, chăm sóc chu đáo.

Theo ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, hiện trên địa bàn có nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập sâu do ảnh hưởng mưa đêm 9/9, không đảm bảo an toàn cho việc học sinh đến trường. Các nhà trường đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo và xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Cụ thể, toàn huyện có 9/33 trường mầm non nghỉ học; 17/33 trường tiểu học và 17/17 trường trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến.

Nhiều tuyến đường của huyện Thanh Trì bị ngập sâu. (Ảnh: NTCC)

Chiều nay, một số trường tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học. Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú thông báo cho học sinh ra về từ 13h30. Từ ngày mai, 11/9, học sinh toàn trường sẽ học online cho đến khi có thông báo mới.

Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học chiều nay, học sinh bắt đầu ra về từ 14 giờ, ở cả cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy. Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường, do các tuyến đường vào trường cơ sở Tân Triều đều bị ngập nặng nên sáng nay, chỉ khoảng 20% học sinh của cơ sở này có thể đến lớp và muộn mới vào được trường. Một số giáo viên cũng không thể đến trường do xe bị chết máy vì ngập nước.

Tại cơ sở Cầu Giấy, dù chưa bị ngập nhưng trước thông tin Hà Nội tiếp tục có mưa vào chiều nay cộng thêm việc học sinh sẽ tan học vào giờ cao điểm, nguy cơ cao phải đối diện với mưa to, đường ngập và kẹt xe, nên trường quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tuỳ tình hình thời tiết và chỉ đạo của các cấp, trường sẽ có thông báo tiếp theo tới học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã sẵn sàng phương án học online.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì chưa tổ chức dạy học cho học sinh đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay các thiệt hại. Căn cứ điều kiện thực tiễn, sau khi khắc phục hậu quả của bão số 3, hiệu trưởng báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Các nhà trường chú trọng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các nhà trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hàng ngày rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp đồng thời sẵn sàng phương án dạy trực tuyến./.