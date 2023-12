Hà Nội: Nhiều trường cảnh báo học sinh, phụ huynh về kẹo chứa ma túy

Hình ảnh cảnh báo được giáo viên gửi tới phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ tối ngày 30/11 và trong sáng nay, 1/12, nhiều trường ở Hà Nội đã phát đi cảnh báo tới phụ huynh về hiện tượng các loại bánh kẹo, nước hoa quả, kẹo mút có chứa ma túy được bán trước cổng trường học.

Chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay giáo viên chủ nhiệm của lớp con chị nhắn thông tin cảnh báo tới phụ huynh lưu ý nhắc nhở con kèm theo hình ảnh, clip do Công an phường Hoàng Liệt cung cấp.

Trong clip là hình ảnh công an đang thẩm vấn một đối tượng nữ bán bánh kẹo có chứa chất ma túy trước cổng Trường Tiểu học Đông Kinh. Mỗi gói kẹo có giá chỉ khoảng 4.000 đồng đến 5.000 đồng. Theo thông tin từ cán bộ công an trong clip, kết quả xét nghiệm nhanh của công an cho thấy trong các kẹo này có chất ma túy.

Giáo viên gửi tin nhắn cảnh báo tới phụ huynh.

Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm) cũng phát thông tin cảnh báo tới phụ huynh: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: nhà trường tuyên truyền học sinh, phụ huynh học sinh tuyệt đối không mua bán, sử dụng loại kẹo này”. Kèm theo tin nhắn là hình ảnh các loại kẹo, nước hoa quả có chứa ma túy.

Các loại kẹo, nước hoa quả được cảnh báo đều có nhãn hiệu nước ngoài.

Thông tin được Trường Tiểu học Hồng Hà gửi tới phụ huynh.

Công an phường Cầu Diễn cũng gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh về việc trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có nhóm học sinh có biểu hiện ngộ độc, buồn nôn sau khi ăn kẹo lạ và đề nghị nhân dân báo ngay cho công an phường nếu phát hiện nơi bán loại kẹo này, kèm theo hình ảnh cụ thể.

Trước đó, ngày 29/11, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Quý Đức (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường.

Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết, trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn.

Sau khi được đưa tới Trạm Y tế khám và theo dõi, sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Nhà trường cử nhân viên y tế đi kiểm tra các lớp để nắm bắt, rà soát học sinh ăn loại kẹo nói trên, yêu cầu các em không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở con lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc.

Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đồng thời chỉ đạo Công an phường đến cửa hàng tại số 19/8 Quang Tiến kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 66 gói nylon màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng, không bảo đảm vệ sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả bậc phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời phổ biến tới cha mẹ học sinh về việc cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập, chuyên cần của con.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo các phụ huynh, việc các nhà trường kịp thời nhắn tin thông báo và kèm theo clip, hình ảnh cụ thể là điều hết sức cần thiết để phụ huynh nắm bắt được thông tin cụ thể và cảnh báo tới học sinh./.