5 án tử hình, 1 án chung thân cho các đối tượng đường dây vận chuyển ma túy

Năm bị cáo nhận án tử hình và 1 bị cáo nhận án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.” (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày 30/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên sơ thẩm mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" đối với 5 bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Phước (còn gọi là Sò Em, 27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi) cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Duy Khánh (35 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Võ Tấn Phượng (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Phan Văn Khanh (50 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, có 1 tiền án về tội Buôn lậu rượu ngoại) còn bị Hội đồng Xét xử tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Vận chuyển hàng cấm," tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.

Bị cáo Lâm Gia Đạt (25 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) bị tuyên mức án tù chung thân về cùng hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng, tối 1/8/2022, tại khu vực cầu Trảng Chừa (trên Quốc lộ 22 thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra, bắt quả tang ôtô taxi mang biển kiểm soát 70E-000.56 do Khánh điều khiển chở Phượng đang vận chuyển hai thùng giấy trong đó có tổng cộng 20 bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy và 5 cây thuốc lá ngoại.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Tây Ninh, toàn bộ tinh thể rắn bị bắt quả tang là ma túy loại Ketamin có tổng khối lượng trên 19,65kg.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở 4 đối tượng gồm: Phước, Đạt, Tuấn, Khanh và thu giữ một số tài sản có liên quan.

Qua điều tra xác định, bị cáo Phước thường sang Campuchia để đánh bạc nên quen với người tên Tuấn (không rõ lai lịch).

Người này giới thiệu Phước và cho số điện thoại người đàn ông người Việt Nam (không rõ họ tên, địa chỉ) đang tìm người vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam rồi đưa đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Phước kết bạn người đàn ông Việt Nam này qua mạng xã hội Telegram và liên lạc thỏa thuận nhận vận chuyển ma túy thuê về Việt Nam với tiền công là 18 triệu đồng/kg.

Sau đó, Phước điện thoại cho bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, rủ tham gia vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công từ 9-10 triệu đồng/kg; đồng thời đề nghị Tuấn rủ thêm người tham gia.

Khoảng 13 giờ ngày 26/7/2022, Tuấn gọi điện cho Khanh hẹn uống nước tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Tại đây, Tuấn nói cho Khanh nghe về việc Phước thuê vận chuyển ma túy với tiền công như trên và Khanh đồng ý.

Tuấn và Khanh thỏa thuận, khi có ma túy sẽ thông báo, cung cấp số điện thoại của người giao hàng ở Campuchia để Khanh trực tiếp liên hệ nhận và vận chuyển đến khu vực biên giới rồi tìm cách vận chuyển vào Việt Nam giao cho Tuấn.

Chiều 1/8/2022, do không liên lạc trực tiếp được với Khanh, Phước gửi số điện thoại một người đàn ông ở Campuchia cho Tuấn để đưa lại cho Khanh tự liên lạc nhận ma túy.

Cùng ngày, Khanh đi xe máy sang khu vực chợ Bavet (Campuchia) liên lạc với số điện thoại trên và nhận 1 thùng ma túy được đóng gói ngụy trang trong thùng carton.

Khanh gọi cho Tuấn đến bãi xe container phía sau siêu thị miễn thuế Mộc Bài canh đường cho Khanh.

Sau khi thấy lực lượng Biên phòng vào thời điểm thay ca, Khanh điều khiển xe máy vận chuyển ma túy qua chốt để vào Việt Nam, đến điểm hẹn gặp và giao lại cho Tuấn rồi về nhà.

Lúc này, Phước đã cùng Phượng, Đạt, Khánh thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng người.

Sau đó, tại ấp Voi (xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), Tuấn giao lại số ma túy cho nhóm người của Phước.

Nhận được số ma túy, Phước chỉ đạo Đạt đến địa phận huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh canh lực lượng Công an để Phượng và Khánh vận chuyển ma túy.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/8/2022, Khánh điều khiển xe ôtô 70E-000.56 chở Phượng đến điểm hẹn gặp Phước.

Khánh mở cốp sau xe cho Phượng và Phước để thùng ma túy vào trong rồi tiếp tục chở Phượng cùng ma túy đi trên Quốc lộ 22 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Phước chạy xe máy đi ngay phía trước xe ô tô của Khánh.

Trên đường đi, Phước nhắn tin số điện thoại người nhận ma túy và mật khẩu giao hàng là "mua banh pia soc trang" cho Khánh.

Khi đến khu vực cầu Trảng Chừa, Khánh bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, mở cửa để kiểm tra nhưng không chấp hành. Lực lượng Công an đã đập vỡ kính cửa xe, bắt quả tang Khánh và Phượng.

Lúc này, Phước phát hiện Khánh và Phượng bị bắt nên gọi cho Đạt gửi xe vào Bệnh viện Xuyên Á rồi thuê ôtô Grab đến Bệnh viện Củ Chi đón Phước đến cửa khẩu Tho Mo (thuộc tỉnh Long An) để tìm cách trốn sang Campuchia. Sau đó cả 2 đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận trước đó ngày 22/7/2022, Phước nhận khoảng 6kg ma túy từ Campuchia vận chuyển vào Việt Nam rồi thuê Khánh điều khiển xe taxi chở Phước vận chuyển ma túy đến khu vực Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh giao cho một người phụ nữ (không rõ họ tên). Phước nhận 60 triệu đồng tiền công và trả Khánh 5 triệu đồng tiền vận chuyển.

Ngày 27/7/2022, Khanh đi nhận ma túy ở Campuchia về Việt Nam giao cho Tuấn để vận chuyển đi giao cho Phước.

Sau đó, Phượng và Đạt có nhiệm vụ cảnh giới cho Phước và Khánh vận chuyển 2 thùng ma túy đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Phước được nhận 504 triệu đồng tiền công; trả cho Khanh 80 triệu đồng, Tuấn 40 triệu đồng, Khánh 10 triệu đồng, Phượng và Đạt mỗi người 5 triệu đồng. Riêng Phước hưởng lợi 364 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phượng, Khanh, Tuấn và Khánh thành khẩn khai báo. Riêng Phước và Đạt ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội, sau đó lại chối tội./.