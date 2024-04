Hà Nội: Nhức nhối trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải

Công an Hà Nội cho rằng để góp phần nâng cao hình ảnh mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm ùn tắc giao thông, người dân cần đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; không để rác ra lòng đường.

Lượng lớn rác và túi ni lông đang được công nhân của công ty Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội thu gom, xử lý. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Thời gian qua, tại một số quận nội thành Hà Nội, việc bố trí các điểm tập kết, trung chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt còn thiếu hợp lý.

Nhiều điểm tập kết rác lấn chiếm một phần lòng đường, hè phố, thậm chí xe chở rác xếp hàng dài cả ngày và đêm khiến lòng đường thu hẹp, cản trở giao thông, phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Một số điểm không được che chắn, rác thải vương vãi trên mặt đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Cùng với đó, nạn đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long chỉ dài khoảng 200m (nằm tiếp giáp khu đồng Cống, các thôn 5, 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức) xuất hiện nhiều đống phế thải nối thành hàng dài; chủ yếu là gạch, đá vỡ, mảnh bê tông vỡ, túi nylon, bao tải... được đổ từ lề đường rồi tràn xuống các chân ruộng bên đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại dốc phía Bắc cầu Thăng Long thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh, tình trạng rác thải sinh hoạt đổ tràn lan từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong khu vực.

Chị Nguyễn Thị Loan, huyện Đông Anh, bức xúc mỗi khi đi qua đây, người tham gia giao thông bị "tra tấn" bởi mùi từ các bãi rác ở ven đường. Dù người dân đã phản ánh tình trạng này nhiều lần đến các cơ quan chức năng nhưng rác thải vẫn luôn tràn ngập, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

"Các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại sớm có biện pháp thu gom rác thải tại khu vực dốc phía Bắc cầu Thăng Long cũng như xử lý nghiêm đối tượng đổ trộm," chị Loan đề nghị. Thời gian này, bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, việc tồn tại rác thải tại một số khu dân cư nội thành và ngoại thành là nguyên nhân gây mất mỹ quan đường phố; ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân Thủ đô.

Ông Phạm Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), cho biết sau mỗi sự kiện tập thể diễn ra ngoài trời, tại những khu vực có đông người, công nhân môi trường rất vất vả để thu dọn "bãi chiến trường" rác thải.

Công nhân vệ sinh thu dọn rác. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thậm chí, trong khu vực nội thành, khi công nhân môi trường vừa rút, đội ngũ xe tải nhỏ, xe thồ đã mang phế thải xây dựng đổ trộm ra đường. Điển hình như Khu vực cầu T11 (gần dốc tập lái Đội Cấn thuộc địa bàn quận Cầu Giấy); đoạn trước số 10 Nguyên Hồng (quận Ba Đình); đoạn đường Bưởi (quận Cầu Giấy)… Dù Công ty đã nhiều lần phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nhưng không thể ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Ông Phạm Văn Đức phân tích thêm, thực tế, công nhân môi trường hay thiết bị cơ giới có hoạt động tích cực đến đâu cũng không thể duy trì thành phố sạch, đẹp bền vững nếu không ngăn chặn được nạn đổ trộm rác thải. Mỗi năm, thành phố đã phải bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ để dọn những đống rác thải bị đổ trộm trên các tuyến phố và khu đất trống ven đô.

Thực tế trên đòi hỏi lực lượng chức năng cần tiến hành tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, đổ trộm rác thải mạnh mẽ hơn nữa, góp phần đảm bảo kỷ cương, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã, tổ chức sắp xếp, bố trí các điểm thu gom, trung chuyển rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, Công an thành phố chỉ đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận, huyện, thị xã, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Trong tháng Ba vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm các quy định về thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phạt tiền 6,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe của các doanh nghiệp thu gom rác.

Theo Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp Công an quận, huyện, thị xã cùng với Thanh tra Giao thông Vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Công an thành phố Hà Nội cho rằng, để góp phần nâng cao hình ảnh mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và giảm ùn tắc giao thông, người dân cần đổ rác sinh hoạt đúng nơi, đúng giờ quy định; không để rác, xả rác ra lòng đường, hè phố, sân chơi…

Người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, tích cực tham gia giám sát, tố giác những trường hợp đổ rác bừa bãi đến cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc thu gom, vận chuyển rác theo đúng quy định; không đổ trộm rác thải./.

Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẳng định qua điều tra của Công an quận, không có trường hợp nào đứng sau bảo kê cho các sai phạm trong vụ tập kết và đốt rác ở quận Bắc Từ Liêm.