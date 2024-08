Hà Nội phân luồng giao thông phương tiện đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; hạn chế ùn tắc giao thông.