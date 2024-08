Hà Nội: Không để ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; hạn chế ùn tắc giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9 năm nay diễn ra từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9.

Trong thời gian này, dự báo lượng người rời Hà Nội về các tỉnh, thành phố và ngược lại sẽ rất lớn, thường gây ùn tắc giao thông tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Nắm được thực trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội Trần Đình Nghĩa, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải...

Đồng thời huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là vào thời điểm trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo Kế hoạch, các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, 15 tổ công tác 141 và tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố.

Thời gian qua, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 10 tổ công tác đặc biệt về kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm như: người điều khiển xe môtô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp.

Từ ngày 15/7 đến nay, 10 tổ công tác đặc biệt đã xử lý tổng cộng 4.323 trường hợp vi phạm giao thông; xử phạt ước tính hơn 3,3 tỷ đồng; tạm giữ 849 ôtô, xe máy và tước 245 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, các tổ công tác đặc biệt cũng đã phát hiện 5 vụ việc (1 vụ hình sự, 3 vụ ma túy và 1 trường hợp sử dụng bằng lái xe giả) để bàn giao cơ quan điều tra làm rõ.

Đơn cử, chiều 19/8, Tổ công tác đặc biệt số 6 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh-Tôn Thất Tùng, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, nam thanh niên điều khiển xe bất ngờ ném xuống đất một gói nilon, bên trong có chất bột màu trắng và một gói nilon màu hồng.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là heroin vừa mua về sử dụng. Tổ công tác bàn giao 2 đối tượng và tang vật về Công an phường sở tại tiếp tục điều tra, xử lý./.

