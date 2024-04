Hà Nội: Phát hiện hàng trăm bình chứa khí N20 không có hóa đơn chứng từ

Qua kiểm soát địa bàn, lực lượng liên ngành gồm Quản lý Thị trường; Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng PC04, Công an Hà Nội phát hiện gần 300 bình khí N2O có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng liên ngành kiểm tra khí N2O. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bất ngờ kiểm tra một cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ nhiều bình khí N2O có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, ngày 21/04, Đội Quản lý Thị trường số 5 (Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng PC04, Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra địa điểm tại đầu ngõ 245 Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do ông B. T. A là chủ hàng hóa.

Quản lý Thị trường phát hiện một điểm san chiết khí N2O trái phép Kiểm tra điểm tập kết tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp với Công an thành phố đã phát hiện hơn 100 bình khí N2O, trong đó có cả loại mới, lần đầu xuất hiện tại Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở trên đang kinh doanh hàng hóa gồm 270 bình chứa khí N20 các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp kèm theo; trên bình không có tem nhãn thể hiện nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

Do vậy, Đội Quản lý Thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số bình khí N2O trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.