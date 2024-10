Hà Nội: Phát hiện hành khách nước ngoài nhập cảnh giấu 7 miếng vàng trong người

19/01/2022 21:38

Liên quan đến vụ buôn lậu vàng 3kg vàng, ngoài 2 bị can bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và USD, có 4 đối tượng khác đã đến cơ quan Công an tỉnh An Giang đầu thú.