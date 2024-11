Hà Nội: Ra mắt 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ

Công an thành phố Hà Nội xác định đây là lực lượng chiến đấu mũi nhọn của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì cán bộ chiến sỹ được lựa chọn có phẩm chất, năng lực, trình độ...

Ra mắt 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 6/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thành lập và ra mắt 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước.

Hai Tổ có 28 cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn từ các Đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố.

Công an thành phố Hà Nội xác định đây là lực lượng chiến đấu mũi nhọn của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì cán bộ chiến sỹ được lựa chọn có phẩm chất, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc. Đồng thời được cấp các trang thiết bị hiện đại, cơ động, khả năng tác chiến cao đủ điều kiện giải quyết vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội, địa phương giáp ranh cũng như tham gia nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ quốc tế khi có yêu cầu của Bộ Công an.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho biết quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công an thành phố, sự nghiêm túc khi thực hiện các quy định pháp luật đối với sự phát triển của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Robot chữa cháy được huy động triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở những địa hình, môi trường có khả năng gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ cho chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh TTXVN phát)

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố, khẳng định việc thành lập 2 Tổ nói trên là nền móng tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ thực hiện hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai chương trình, giáo án huấn luyện chuyên sâu, nâng cao kỹ, chiến thuật cho cán bộ thuộc 2 Tổ đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn chiến đấu, thiết bị phương tiện được trang bị và tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn thành phố.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu tính năng của một số trang thiết bị hiện đại được cấp cho 2 Tổ như robot chữa cháy điều khiển từ xa; thiết bị bay không người lái trinh sát đám cháy từ trên cao; xe hút khói, trang phục chữa cháy chịu được trong môi trường khói độc; thiết bị lặn và xuồng cứu nạn dưới nước…/.

Hà Nội tiếp tục triển khai tích cực các biện pháp phòng chống cháy nổ Sau khi kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với hàng chục nghìn cơ sở nhà trọ, chung cư mini…, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt 3.822 trường hợp, yêu cầu 16.728 cơ sở dừng hợp đồng.