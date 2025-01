Hà Nội xử lý nghiêm mọi trường hợp đốt pháo trái phép đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ

Ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết để bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức chốt chặn để kịp thời xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong đêm Giao thừa.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị tăng cường tối đa lực lượng cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các địa bàn có nguy cơ cao người dân sử dụng pháo trái phép.

Bên cạnh đó, căn cứ các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, người dân cần hết sức cẩn trọng khi mua pháo hoa, nếu không sẽ mua phải pháo hoa lậu, pháo hoa không hợp pháp hoặc pháo hoa nổ, khi đem sử dụng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, quá trình sử dụng thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, phòng, chống nguy cơ cháy nổ và tai nạn về pháo. Mọi hành vi vi phạm về pháo trái phép, Công an thành phố khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (15/12/2024 đến ngày 14/2/2025), Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Trong 45 ngày thực hiện cao điểm, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã điều tra, khám phá 130 vụ việc, 154 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo (trong đó, sản xuất trái phép: 12 vụ, 19 đối tượng; mua bán trái phép: 23 vụ, 30 đối tượng; vận chuyển trái phép: 12 vụ, 13 đối tượng; tàng trữ trái phép: 33 vụ, 39 đối tượng; sử dụng trái phép: 50 vụ, 53 đối tượng); thu giữ 782,58kg pháo; 1,799kg thuốc pháo; 365 quả, ống pháo; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 114 quả, hộp, ống pháo.

Trước đó, ngày 25/1, như TTXVN đã thông tin, thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự báo tình hình tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Đặc biệt là các đối tượng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở thành phố.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị lấy hiệu quả quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo làm thước đo đánh giá, xếp loại thi đua.

Hà Nội cũng sẽ kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; sản xuất, chế tạo pháo trái phép dẫn đến tai nạn, đốt pháo trái phép tràn lan trong dịp Tết.

Nếu sự cố lớn thì thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;... đồng thời tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh, người dân, học sinh, sinh viên ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Công an thành phố duy trì kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các bên liên quan chủ động đổi mới phương án, biện pháp đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trên không gian mạng, qua dịch vụ bưu chính, không để tội phạm sử dụng gây án./.

Nam thiếu niên 16 tuổi ở Hà Nam mất các ngón tay vì pháo nổ tự chế Các bác sỹ cảnh báo về các chấn thương nghiêm trọng do pháo tự chế, đặc biệt là ở trẻ em, với nhiều trường hợp bị đa chấn thương và tổn thương tạm thời hoặc vĩnh viễn.