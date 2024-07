Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng tấn công công an xã vì bị nhắc nhở nẹt pô

Bị nhắc nhở vì nẹt pô xe máy gây tiếng ồn lớn ở sân bóng chuyền, Trần Hữu Vũ đã về nhà rủ 2 anh trai quay lại tấn công anh Trần Minh Quân, công an xã, khiến anh bị thương phải đi cấp cứu.

Ba đối tượng tấn công công an xã bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” đối với 3 đối tượng Trần Hữu Vũ (sinh năm 2003), Trần Hữu Mạnh (sinh năm 2001) và Trần Trung Kỳ (sinh năm 2006) đều trú tại xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh.

Quyết định khởi tố được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó vào ngày 15/6, Trần Hữu Vũ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38AK-022.44 đi từ nhà đến sân bóng của chị C.T.N tại xã Kỳ Thượng để đánh bóng chuyền.

Lúc này trên sân có anh Trần Minh Quân (Cán bộ Công an xã Kỳ Thượng) cùng 11 người khác đang chơi bóng, bên ngoài có một số người dân đang xem.

Quá trình di chuyển, Trần Hữu Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng ồn lớn, những người đang có mặt tại sân bóng đều có ý kiến nên anh Trần Minh Quân lên tiếng nhắc nhở.

Trần Hữu Vũ tỏ thái độ bực tức, tiếp tục “rồ ga” lớn gây bức xúc cho những người xung quanh rồi về nhà rủ anh trai là Trần Hữu Mạnh và Trần Trung Kỳ cầm theo dao rựa quay lại sân bóng chuyền để tấn công anh Trần Minh Quân.

Đến nơi, các đối tượng cầm dao rựa rượt đuổi, tấn công anh Trần Minh Quân. Mặc dù có nhiều người can ngăn, nhưng các đối tượng hung hãn xông vào tấn công anh Quân.

Hậu quả, anh Quân bị thương tích ở vùng đầu, vùng mặt và mắt, được người dân đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Xét hành vi của các đối tượng có tính chất côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, Công an huyện Kỳ Anh đã củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”./.

