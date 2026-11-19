Hai nữ sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm vừa được Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (MINUSCA) trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp quốc. Lễ trao tặng diễn ra trang trọng ngày 18/11, tại Thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của các sỹ quan tại phái bộ.

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Liên Hợp quốc đối với những đóng góp bền bỉ, tinh thần dấn thân và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường hoạt động đa quốc gia đầy khắc nghiệt tại khu vực Trung Phi.

Ông Ebrima Ceessay, Phó Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh, nhấn mạnh: “Những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc”.

Đảm nhiệm hai vị trí Sỹ quan Truyền thông (MPIO) và Truyền thông Chiến lược (SCPI) tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ, Trung tá Đặng Thu Hà đã phát huy tối đa bản lĩnh của một nhà báo Quân đội nhân dân dày dạn kinh nghiệm. Nữ sỹ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo Phái bộ, có mặt trên nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày qua các địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaïki, Kaga-Bandoro hay N'Délé để kịp thời phản ánh sinh động sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa hình ảnh nhân văn, sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng mũ nồi xanh.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC) trao Huân chương Liên Hợp quốc cho Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, tại Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB), Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã khẳng định bản lĩnh vững vàng của thế hệ sỹ quan trẻ Việt Nam. Trên cương vị Trưởng phòng Huấn luyện (Chief G7 JTFB), chị trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sỹ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ.

Chị còn được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành giao ban tác chiến hằng ngày. Tư duy tham mưu sắc bén, năng lực điều phối nhịp nhàng và tác phong chính quy của nữ sỹ quan Việt Nam đã góp phần quan trọng duy trì hiệu quả vận hành của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu thủ đô Bangui.

Việc hai nữ sỹ quan Việt Nam được nhận Huân chương Liên Hợp quốc tại MINUSCA tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ vai trò, đóng góp thực chất của phụ nữ Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình./.

Nâng cao vị thế Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Sau 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm và vị thế trong nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình phát triển.