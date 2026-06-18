Huấn luyện thực hành vận chuyển y tế đường không cho lực lượng mũ nồi xanh

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Khóa huấn luyện vận chuyển y tế đường không cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 do Australia hỗ trợ.

Diễn ra từ ngày 13 - 22/6/2026, khóa huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên Đội vận chuyển y tế đường không (AMET) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ tại địa bàn Nam Sudan cùng các lực lượng liên quan những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong vận chuyển y tế đường không, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi được giao.

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, khóa huấn luyện có sự tham gia giảng dạy của 6 giảng viên đến từ Trường Quân y Lục quân Australia, các giảng viên Việt Nam là thành viên Tổ AMET thuộc các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ về nước; 32 học viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 5, Đội AMET của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175. Lần đầu tiên tham gia khóa huấn luyện còn có 10 cán bộ, nhân viên gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Công an.

Theo Thiếu tá David NgoThanh, Phó Tùy viên Quốc phòng Australia, vận chuyển y tế đường không là một nội dung đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các phái bộ.

Năng lực này không chỉ giữ vai trò then chốt trong các hoạt động của phái bộ mà còn trong công tác hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa, cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng hoạt động tại những khu vực xa xôi có nguy cơ cao.

Trong suốt thời gian diễn ra khóa huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, bao gồm ổn định bệnh nhân, quy trình vận chuyển cấp cứu, phối hợp với các lực lượng chuyên môn khác nhau, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình quốc tế.

Thông qua khóa huấn luyện, các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về vận chuyển y tế đường không theo tiêu chuẩn quốc tế và Liên hợp quốc; các nguyên tắc, quy trình vận chuyển y tế đường không; an toàn vận chuyển, đón bệnh nhân, sắp xếp vận chuyển bệnh nhân; nguyên tắc điều trị và sơ cứu ban đầu; thông tin liên lạc trong vận chuyển bệnh nhân; quy trình xử lý hồ sơ và chuyển tuyến bệnh nhân bằng đường không; công tác chỉ huy, kiểm soát, điều hành trong vận chuyển y tế đường không…

Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành huấn luyện trên thực địa về chuyển thương, đưa bệnh nhân lên, xuống máy bay trực thăng; thực hành kỹ năng và theo các bài tập tình huống về vận chuyển y tế đường không, có sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 quay cánh quạt tại chỗ, xe cứu thương, bộ trang bị cấp cứu đường không…

Ngoài ra, tại khóa huấn luyện lần này, các học viên sẽ được các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan./.

Việt Nam sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị mới tham gia gìn giữ hòa bình Từ tháng 5/2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 32 sỹ quan Công an) đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

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