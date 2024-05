Hải Phòng: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn

Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn - sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024.

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tối 1/5, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn.

Sự kiện là một trong nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản.”

Đền thờ tiến sỹ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn tôn thờ Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn, một vị quan trung quân, ái quốc, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam thế kỷ XIX.

Đền được xây dựng trên chính mảnh đất quê hương của ông ở làng Hạnh Thị, tổng Đại Phương Lang, huyện An Lão, phủ Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Hạnh Thị, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy An Lão, nhấn mạnh Đền thờ Lê Khắc Cẩn được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với tiến sỹ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn. Qua đó, khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới. Tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của Đền thờ Lê Khắc Cẩn cũng là giới thiệu về một An Lão có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đến du khách trong, ngoài thành phố.

Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn, một vị quan trung quân, ái quốc, một nhà văn hóa lớn gắn liền với thời kỳ lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam xảy ra nhiều bước ngoặt, đứng trước nguy cơ bị đô hộ.

Ông là người có tài năng văn chương, được nhà vua yêu mến, hậu đãi, thường được sai duyệt các tác phẩm ngự chế và tham khảo về cách làm cổ văn.

Công danh, sự nghiệp của ông sáng cả hai mặt quan trường và thơ ca văn chương (đặc biệt với các tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, trung hiếu với nhà vua).

Ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng từ triều đình Huế đến các địa phương; dù ở bất kì cương vị nào, Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn luôn tỏ rõ là con người tài năng, mẫn cán trong công việc, được vua tin tưởng, đồng liêu trọng vì, nhân dân quý mến.

Sinh thời, Lê Khắc Cẩn đã để lại cho đời nhiều tập thơ, điếu văn, biểu, văn tế như: Hải Hạnh văn phái, Hải Hạnh thi tập, Miễn Trai văn tập, Hạnh Thị Song nguyên Lê phiên hầu thi văn, với hàng trăm bài văn, bài thơ, câu đối, thư thiếp.

Ngoài ra tác phẩm của ông còn được chép trong: Hải Vân Am thi tập (A.1515), Việt cổ văn (VHv.2479), Vi Giang Hiệu tần tập (VHv.216), Điếu văn đối trướng...

Theo nghiên cứu và các thư tịch cổ, trong lịch sử truyền thống khoa bảng thời phong kiến của thành phố Hải Phòng, tiến sỹ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn là vị tiến sỹ duy nhất của thành phố dưới triều đại nhà Nguyễn./.

