"Bữa tiệc" kỹ xảo thịnh soạn của bom tấn "Hành tinh khỉ"

Poster phim "Kingdom of the Planet of the Apes."

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, bộ phim hành động khoa học viễn tưởng "Kingdom of the Planet of the Apes" (tựa Việt: "Hành tinh khỉ: Vương quốc mới") do 20th Century Studios và Disney phát hành đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong tuần qua, với doanh thu ước tính 56,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Thành tích này đưa bộ phim vào tốp 3 phim có tuần khởi đầu ấn tượng nhất tại Bắc Mỹ kể từ đầu năm đến nay, sau "Dune: Part Two" (với 81,5 triệu USD) và “Kung Fu Panda 4” (58,3 triệu USD).

Là phần thứ 10 trong loạt phim "Hành tinh khỉ" (bắt đầu vào năm 1968), đồng thời là bộ phim thứ 4 trong chuỗi phim tái khởi động của thương hiệu này, "Kingdom of the Planet of the Apes" mang trọng trách kế nhiệm những di sản mà ba phần phim đình đám trước đó để lại.

Nhận lời cầm trịch dự án này, thách thức mà đạo diễn Wes Ball gặp phải là việc tiếp nối câu chuyện về hành trình của loài khỉ, khi giờ đây đã không còn thủ lĩnh Caesar - nhân vật vốn được coi là linh hồn của thương hiệu "Hành tinh khỉ."

"Kingdom of the Planet of the Apes" lấy bối cảnh 300 năm sau các sự kiện của phần phim "War for the Planet of the Apes" (phát hành năm 2017).

Lúc này, khỉ - loài linh trưởng biết nói - thống trị hành tinh, còn loài người hoang dã sống ở rìa của nền văn minh và phải chịu cảnh nép mình trong bóng tối.

Chuyện phim theo chân Noa (Owen Teague đóng), một chú khỉ trẻ tuổi thuộc bộ tộc Đại Bàng.

Ngày nọ, làng của cậu bị đội quân của lãnh chúa Proximus Caesar (Kevin Durand đóng) tấn công.

Cha hy sinh, toàn bộ người thân, dân làng của Noa cũng bị bắt đi làm nô lệ. Trước mất mát lớn này, Noa quyết tâm lên đường giải cứu bộ tộc, chống lại gã bạo chúa.

Trên hành trình này, cậu gặp được cô gái loài người tên Mae (Freya Allen thủ vai) và Raka (Peter Macon đóng) - một con đười ươi già thấm nhuần những lời răn mà cố thủ lĩnh Caesar đã để lại.

Mở ra một tuyến truyện cùng dàn nhân vật hoàn toàn mới, "Kingdom of the Planet of the Apes" phải dành khá nhiều thời lượng để dẫn dắt người xem đến với bối cảnh phim. Đó là thời điểm khá xa sau sự qua đời của Caesar.

Những con khỉ ngày càng trở nên thông minh hơn, bắt đầu hình thành các bộ lạc. Chỉ có điều hành trình huy hoàng của Caesar qua nhiều thế hệ đã dần phai nhạt trong ký ức của giống loài.

Trong khi con người dưới ảnh hưởng của loại virus ALZ-113 đã thoái hóa, trở về thời kỳ hoang dã. Họ bị loài khỉ gọi là “Echo” (tàn dư).

Thế nhưng, con người vẫn còn một số kho chứa bí mật công nghệ, vũ khí. Đó là lý do khiến Proximus Caesar mượn danh Caesar, nô dịch đồng loại nhằm mở ra cánh cửa kho chứa này. Gã tin rằng đó là “chìa khóa tiến hóa cấp tốc” cho giống loài của mình.

Với kinh phí sản xuất không nhỏ, chủ yếu cho phần hậu kỳ, "Kingdom of the Planet of the Apes" thết đãi người xem bữa tiệc giải trí thịnh soạn suốt thời lượng dài 144 phút.

Những cú máy toàn mang loạt đại cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ hiện lên trước mắt khán giả, từ những ngọn núi, cánh rừng bạt ngàn cho tới nơi sống của các thị tộc, bộ lạc...

Chúng sinh động, chân thực đến choáng ngợp, nhưng đặt trong bối cảnh hậu tận thế dưới thời thống trị của loài khỉ, kết hợp với màu phim ngả tối lại mang đến cảm giác âu lo, bất an.

Bên cạnh đó, cảnh sinh hoạt của bộ tộc cũng được tái hiện đầy kỳ công. Thước phim Noa cùng đôi bạn thân mạo hiểm leo vách núi, tìm kiếm trứng đại bàng để hoàn thành nghi lễ trước khi trưởng thành tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, đánh thức sự hào hứng của khán giả.

Trong khi đó, những cú máy cận bám sát từng biểu cảm nhân vật. Loài khỉ hiện lên dưới ống kính của Wes Ball với đầy cảm xúc, từ đau buồn, vui vẻ, giận dữ cho tới tuyệt vọng, đôi lúc còn có cả lòng trắc ẩn.

Thành công này phần lớn nhờ công nghệ motion-capture (ghi hình chuyển động), bắt trọn từng biểu cảm, cử động dù là nhỏ nhất, qua đó giúp truyền tải cảm xúc một cách chân thực.

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, "Kingdom of the Planet of the Apes" nhận được tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 80% từ các chuyên gia điện ảnh.

Danh sách Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ: 1. Kingdom of the Planet of the Apes - 56,5 triệu USD

2. The Fall Guy - 13,7 triệu USD

3. Challengers - 4,7 triệu USD

4. Tarot - 3,45 triệu USD

5. Godzilla x Kong: The New Empire - 2,5 triệu USD

6. Unsung Hero - 2,25 triệu USD

7. Kung Fu Panda 4 - 2 triệu USD

8. Civil War - 1,8 triệu USD

9. Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace - 1,5 triệu USD

10. Abigail - 1,1 triệu./.