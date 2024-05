Bộ phim hài 'Kẻ thế thân' mở màn mùa phim Hè rất thú vị

Bộ phim hài hành động mới của hãng Universal Pictures "The Fall Guy" (tựa Việt: Kẻ thế thân) là bộ phim ăn khách nhất các rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, bộ phim thu về khoảng 28,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Tuy một số nhà phân tích coi thành tích tuần mở màn của "The Fall Guy" là đáng thất vọng do bộ phim có kinh phí sản xuất 130 triệu USD, nhưng nhà phê bình David A. Gross của công ty nghiên cứu thị trường giải trí Franchise Entertainment Research lại cho rằng đây là "sự khởi đầu tiềm năng của một loạt phim hài hành động."

Trong khi đó, ông Paul Dergarabedian - nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore - cho rằng đây là sự mở màn của "một mùa phim Hè rất thú vị, phi truyền thống.”

Trên thực tế, kể từ khi bộ phim "Spider-Man 3" ra mắt năm 2007, dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 5 được ấn định là thời điểm phát hành loạt bộ phim "bom tấn" lớn nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel, đồng thời được xem là thời điểm có khả năng sinh lời cao nhất năm. Ngoại trừ năm 2020 và 2021, khi đại dịch COVID-19 "đóng cửa" các rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, năm nay, thông lệ này đã bị phá vỡ. Lịch khởi chiếu "Deadpool & Wolverine" - bộ phim duy nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel phát hành năm 2024 - bị dời từ ngày 4/5 sang 26/7, vì quá trình sản xuất bị đình trệ do ảnh hưởng từ cuộc đình công của Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) và Hiệp hội diễn viên điện ảnh Mỹ (SAG-AFTRA). Nhiều dự án khác cũng chịu số phận tương tự.

Một cách ngẫu nhiên, thay thế vị trí của "Deadpool & Wolverine" là "The Fall Guy." Đạo diễn phim "The Fall Guy" David Leitch chia sẻ ông trân trọng cơ hội được giới thiệu phim đến khán giả, nhưng ông cũng lo lắng về sức ép từ doanh thu công chiếu hơn 100 triệu USD mà các bộ phim Marvel từng đạt được trước đó.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng David Leitch không cần quá áp lực "The Fall Guy" phải thành công vang dội như một số bộ phim "bom tấn" Marvel trước đây, bởi sự sụt giảm doanh thu của dòng phim siêu anh hùng đã chứng minh rằng ngành kinh doanh điện ảnh không thể chỉ dựa vào thương hiệu Marvel.

Đối với "The Fall Guy," có thể đây không phải bộ phim quy tụ đông đảo dàn siêu sao hàng đầu cũng như hệ thống kỹ xảo hiện đại, mãn nhãn nhất, song với cách đan cài những pha nguy hiểm gay cấn cộng thêm sự ăn ý giữa cặp diễn viên chính Ryan Gosling và Emily Blunt, bộ phim vẫn được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho thị trường phim đang ảm đảm. Theo thống kê, doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ hiện giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

"The Fall Guy" nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả sau khi ra mắt. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim nhận được tỷ lệ đánh giá tích cực 83% từ 250 bài đánh giá của các chuyên gia điện ảnh. Tác phẩm cũng được khán giả chấm A- trên hệ thống đánh giá phim nổi tiếng Cinema Score.

Đa phần ý kiến khen ngợi màn thể hiện của 2 diễn viên chính Ryan Gosling và Emily Blunt - những người gần đây đã nhận được đề cử cho giải thưởng danh giá Oscar.

Chuyên trang điện ảnh Mashable đánh giá "The Fall Guy" có kịch bản hấp dẫn, đồng thời là bộ phim hài hành động được thực hiện đúng cách và là "viên ngọc quý hiếm của thể loại đầy thử thách này."

Danh sách Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ

1. The Fall Guy - 28,5 triệu USD

2. Star Wars: The Phantom Menace - 8,1 triệu USD

3. Challengers - 7,6 triệu USD

4. Tarot - 6,5 triệu USD

5. Godzilla x Kong: The New Empire - 4,5 triệu USD

6. Civil War - 3,6 triệu USD

7. Unsung Hero - 3 triệu USD

8. Kung Fu Panda 4 - 2,4 triệu USD

9. Abigail - 2,3 triệu USD

10. Ghostbuster: Frozen Empire - 1,8 triệu USD./.