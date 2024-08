Deadpool & Wolverine - phim nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ

(Ảnh: Marvel)

Bộ phim "Deadpool & Wolverine" của Disney/Marvel Studios tiếp tục mang về 97 triệu USD từ các rạp chiếu Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, qua đó nâng tổng doanh thu của bộ phim tại thị trường này lên 395,6 triệu USD sau 10 ngày công chiếu.

Với thành tích trên, "Deadpool & Wolverine" đã trở thành phim dán nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ. Bộ phim đã vượt kỷ lục mà "The Passion of the Christ" nắm giữ suốt 20 năm qua (với doanh thu 370 triệu USD - chưa điều chỉnh theo lạm phát).

Xét trên toàn thế giới, "Deadpool & Wolverine" đã thu về 824,1 triệu USD, vượt qua doanh thu của cả hai phần phim "Deadpool" trước đó. Bản gốc năm 2016 thu về 782,6 triệu USD, trong khi phiên bản sản xuất năm 2018 đạt doanh thu 734,5 triệu USD.

"Deadpool & Wolverine" là phim đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) được xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi nếu không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi kèm).

Phim lấy bối cảnh sau các sự kiện của "Deadpool 2," khi Wade Wilson (hay còn gọi là Deadpool - do Ryan Renolds đóng) quay ngược thời gian để cứu bạn gái Vanessa.

Sau chuyến phiêu lưu ở phần trước, giờ đây Deadpool đã có một gia đình lớn gồm Vanessa và những người bạn thân dị nhân như Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio...

Deadpool được đặc vụ thuộc Tổ chức Phương sai Thời gian (TVA) - tổ chức quản lý các dòng thời gian trong series truyền hình Loki, là Mr. Paradox tìm tới, giao nhiệm vụ xử lý các biến thể đang có âm mưu thoát khỏi Void (vùng đất ở tận cùng thời gian, nơi đày ải các "dòng thời gian lỗi" trong Loki). Để thực hiện nhiệm vụ này, gã lính đánh thuê quyết định tìm tới Wolverine (Hugh Jackman đóng) nhờ giúp đỡ.

Deadpool đã đi qua nhiều dòng thời gian, gặp nhiều biến thể khác nhau cho đến khi tìm được một Wolverine vừa thất bại trong việc bảo vệ thế giới của mình, anh và gã phản anh hùng Deadpool bắt tay để cứu đa vũ trụ khỏi mối nguy bí ẩn trước mắt...

Tính đến thời điểm hiện tại, "Deadpool & Wolverine" đã xô đổ nhiều cột mốc về doanh thu của các "bom tấn" khác và góp mặt trong các danh sách phim ăn khách như phim đứng thứ 6 trong danh sách 10 phim có doanh thu mở màn cao nhất nhất Bắc Mỹ (211,4 triệu USD sau 3 ngày chiếu); phim đứng thứ 4 trong danh sách phim siêu anh hùng có mở màn ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ (xếp sau các phim như "Avengers: Endgame," "Spider-Man: No Way Home" và "Avengers: Infinity War"); phim gắn nhãn R có doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ cũng như trên thế giới; phim có doanh thu mở màn cao nhất trong tháng 7 (mọi thời đại, vượt qua bom tấn "The Lion King" bản mới với 191,8 triệu USD); phim có doanh thu mở màn cao nhất Bắc Mỹ trong vòng 2 năm rưỡi qua kể từ "Spider-Man: No Way Home" (chiếu tháng 12/2021); phim có doanh thu cao thứ 3 tại Bắc Mỹ trong năm nay, vượt qua "bom tấn" "Dune: Part 2" (282 triệu USD) chỉ sau 7 ngày ra rạp.

"Deadpool & Wolverine" vẫn đang sinh lời tốt tại phòng vé. Nhiều dự đoán cho rằng tác phẩm sẽ dễ dàng gia nhập "câu lạc bộ" tỷ USD năm nay, nối tiếp thành công của "bom tấn" hoạt hình "Inside Out 2" (tổng doanh thu hơn 1,5 tỷ USD toàn cầu).

Top 10 bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. Deadpool & Wolverine - 97 triệu USD

2. Twisters - 22,7 triệu USD

3. Trap - 15,6 triệu USD

4. Despicable Me 2 - 11,3 triệu USD

5. Inside Out 2 - 6,7 triệu USD

6. Harold and the Purple Crayon - 6 triệu USD

7. Longlegs - 4,1 triệu USD

8. A Quiet Place: Day One - 1,4 triệu USD

9. Daaru Na Peenda Hove - 615.782 USD

10. Bad Boys: Ride or Die - 600.000 USD./. Tác giả