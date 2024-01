Cú đoạt ngôi ngoạn mục của "Mật vụ Ong" tại các rạp phim Bắc Mỹ

Doanh thu của "Mật vụ Ong" trong 3 ngày cuối tuần là 7,4 triệu USD - nhỉnh hơn một chút so với khoản 7,3 triệu USD mà "Mean Girls" thu về, nhưng cũng đủ để đoạt ngôi quán quân mà bộ phim này nắm giữ.

Jason Statham nhập vai Adam Clay trong "The Beekeeper." (Nguồn: Boxofficepro)

Bộ phim hành động "The Beekeeper" (Mật vụ Ong) của Amazon và MGM Studios đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua.

Đáng chú ý, doanh thu của "The Beekeeper" trong 3 ngày cuối tuần vừa qua là 7,4 triệu USD - dù chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với khoản 7,3 triệu USD mà "Mean Girls" thu về, nhưng cũng đủ để đoạt ngôi quán quân mà bộ phim này nắm giữ.

Nếu như "Mean Girls" (tựa phim tại Việt Nam: Những cô nàng lắm chiêu) chủ yếu thu hút khán giả nữ, "The Beekeeper" lại tạo nên sức hút lớn với "cánh mày râu."

Nhà phê bình David A. Gross của công ty phân tích thị trường giải trí nhượng quyền Franchise Entertainment Research đánh giá "The Beekeeper" là một bộ phim hút khách và sẽ không dễ bị lãng quên như những bộ phim hành động thông thường.

Nội dung phim "The Beekeeper" được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết giả tưởng "The Beekeeper of Aleppo" (Người nuôi ong thành Aleppo) của văn sỹ Christy Lefteri (phát hành năm 2019).

Trong phim, Jason Statham nhập vai Adam Clay - một người nuôi ong cần mẫn và đơn độc, đang sống trọ trong nhà của bà chủ Eloise Parker (Phylicia Rashad đóng). Một ngày nọ, bà Parker đột nhiên tự sát và Clay quyết tâm tìm hiểu sự thật. Thì ra, đằng sau “những chú ong” vàng trên đồng cỏ là âm mưu thâm độc của một đường dây phi pháp. Clay quyết tâm thực hiện kế hoạch lấy lại công lý cho người thân duy nhất của anh.

Vai diễn của Statham mang tính bất cần, hầu như không nở một nụ cười khi đánh hạ những kẻ xấu.

Theo diễn tiến phim, thân phận thật sự của “người nuôi ong” trầm tính cũng bắt đầu hé lộ.

Trang chuyên trang điện ảnh Screen Rant nhận định đạo diễn David Ayer đang nỗ lực tái lập vị trí của mình ở Hollywood với "The Beekeeper," sau khi từng tạo được hiệu ứng tốt với khán giả thông qua phim "Fury" (Cuồng nộ) cách đây 10 năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu nội địa của "The Beekeeper" là 60,8 triệu USD sau 3 tuần công chiếu - một kết quả không tệ đối với một bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 36 triệu USD.

Hụt hơi so với "The Beekeeper," "Mean Girls" của hãng Paramount Pictures chấp nhận vị trí thứ 2 trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

"Mean Girls" phát hành năm 2024 là phiên bản phim mới, dựa trên vở nhạc kịch Broadway vốn được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng hồi năm 2004. Tính đến nay, doanh thu của bộ phim mới này đã vượt xa thành tích của Mean Girls phiên bản gốc năm 2004.

"Mean Girls" phiên bản năm 2024 vẫn tiếp tục xoay quanh cuộc sống của nữ sinh Cady Heron (Angourie Rice thủ vai) tại ngôi trường mới ở Mỹ. Tại đây, cô nổi tiếng trong nhóm nữ sinh hạng A Plastics. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Heron phạm sai lầm trong mối quan hệ tình cảm với Aaron Samuels. Những xung đột giữa các "cô nàng lắm chiêu," những tình huống kèn cựa hài hước, dở khóc dở cười cũng nảy sinh từ đây.

Nghệ sỹ hài Tina Fey - tác giả kịch bản của cả 2 phiên bản điện ảnh "Mean Girls" - thủ vai giáo viên dạy toán Norbury. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Renee Rapp, Auli'i Cravalho và Bebe Wood.

Ở vị trí thứ ba tiếp tục là bộ phim ca nhạc giả tưởng "Wonka" của hãng Warner Bros, với 5,9 triệu USD thu được trong dịp cuối tuần qua. Tính đến nay, tổng doanh thu nội địa của "Wonka" đã vượt mốc 187 triệu USD.

Bộ phim được xây dựng dựa trên nhân vật Willy Wonka - người chế tạo chocolate nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết kinh điển "Charlie and the Chocolate Factory" (Charlie và Nhà máy chocolate) của nhà văn Roald Dahl. Tác phẩm này từng được các nhà làm phim Hollywood chuyển thể thành phim năm 1971 và 2005.

Dưới đây là những cái tên còn lại trong danh sách: 4. Migration - 5,1 triệu USD

5. Anyone But You - 4,8 triệu USD

6. Fighter - 3,7 triệu USD

7. Poor Things - 3 triệu USD

8. American Fiction - 2,9 triệu USD

9. Aquaman and the Lost Kingdom - 2,8 triệu USD

10. Godzilla Minus One - 2,6 triệu USD./.

