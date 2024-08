"Deadpool & Wolverine" vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu

Theo công ty thống kê điện ảnh Comscore, bộ phim hài siêu anh hùng "Deadpool & Wolverine" của Disney/Marvel Studios đã có tuần công chiếu thành công thứ 3 tại Bắc Mỹ khi "bỏ túi" thêm khoảng 54,2 triệu USD.

Như vậy, bộ phim này đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD sau 16 ngày phát hành, trong đó 494,3 triệu USD tới từ phòng vé Bắc Mỹ và 535,2 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 trong năm 2024 chạm tay tới cột mốc doanh thu đáng mơ ước này, sau phim hoạt hình "Inside Out 2."

Ngoài ra, "bom tấn" của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) cũng đang trên đà vượt phim kinh dị "Joker" (do Warner Bros phát hành năm 2019) để trở thành phim hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi nếu không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi kèm) đạt doanh thu cao nhất lịch sử.

Ra mắt từ ngày 26/7 vừa qua, "Deadpool & Wolverine" thống trị phòng vé thế giới nhiều ngày liên tiếp. Tốc độ kiếm tiền của phim thậm chí vượt xa cả hai phần trước đó.

Trước đó, doanh thu hai phần đầu - "Deadpool" năm 2016 và "Deadpool 2" năm 2018 - lần lượt là 783 triệu USD và 786 triệu USD.

"Deadpool & Wolverine" là phim đầu tiên của MCU được xếp hạng R. Phim lấy bối cảnh sau các sự kiện của "Deadpool 2," khi Wade Wilson (hay còn gọi là Deadpool - do Ryan Renolds đóng) quay ngược thời gian để cứu bạn gái Vanessa.

Sau chuyến phiêu lưu ở phần trước, giờ đây Deadpool đã có một gia đình lớn gồm Vanessa và những người bạn thân dị nhân như Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio...

Có nhiều yếu tố cộng hưởng dẫn tới thắng lợi phòng vé vượt kỳ vọng của "Deadpool & Wolverine."

Đầu tiên là sự kết hợp của hai tài tử Ryan Reynolds và Hugh Jackman khi hóa thân bộ đôi dị nhân đông người hâm mộ bậc nhất Marvel.

Ngoài ra, phim còn khiến người hâm mộ thích thú với hàng loạt cameo (vai diễn đặc biệt của khách mời có tầm ảnh hưởng lớn với công chúng).

Về mặt nội dung, dù kịch bản thiếu sự đột phá, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Shawn Levy vẫn được đánh giá khá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hành động và sự hài hước.

"Deadpool & Wolverine" ngập tràn những màn pha trò, châm biếm và chọc cười hóm hỉnh, thông minh dưới cái miệng không ngừng nghỉ của nhân vật chính.

Với "Deadpool & Wolverine" và "Inside Out 2," Disney tiếp tục là hãng phim duy nhất có 2 phim liên tiếp đạt doanh thu 1 tỷ USD trong năm. Tổng cộng có 55 tựa phim vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD, trong đó Disney sở hữu 31 phim. MCU có 11 phim (bao gồm 2 phim của Sony).

Marvel Studios sản xuất nhiều phim đạt doanh thu 1 tỷ USD hơn bất kỳ hãng phim nào, tiếp theo là The Walt Disney Studios./.

Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ

1. Deadpool & Wolverine - 54,2 triệu USD

2. It Ends With Us - 50 triệu USD

3. Twisters - 15 triệu USD

4. Borderlands - 8,8 triệu USD

5. Despicable Me 4 - 8 triệu USD

6. Trap - 6,7 triệu USD

7. Inside Out 2 - 5 triệu USD

8. Harold and the Purple Crayon - 3,1 triệu USD

9. Cuckoo - 3 triệu USD

10. Longlegs - 2 triệu USD./.