"Dune: Part Two" - Cú hích mạnh mẽ cho các rạp chiếu Bắc Mỹ

Theo dữ liệu của của công ty nghiên cứu thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, "Dune: Part Two" - bộ phim khoa học viễn tưởng mới do hãng Warner Bros. và Legendary Entertainment phối hợp thực hiện - đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu ước tính 81,5 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu.

Ông David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research - đánh giá: "Đây là thành tích mở màn nổi bật cho một bộ phim 'bom tấn' khoa học viễn tưởng."

Ông cũng cho rằng dàn diễn viên quốc tế với những tên tuổi ăn khách như Anya Taylor-Joy, Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Lea Seydoux và Javier Bardem đã tạo thêm động lực cho bộ phim này.

Có kinh phí sản xuất 190 triệu USD, "Dune: Part Two" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Dune: Hành tinh cát - Phần hai") là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Denis Villeneuve, đồng thời là phần tiếp theo của bộ phim gốc “Dune” từng giành được tới 6 giải Oscar năm 2022.

Nội dung phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1965 của Frank Herbert (từng đoạt Giải thưởng Tinh vân đầu tiên cho tiểu thuyết hay nhất năm 1966) về chiến tranh và sự sống còn trên hành tinh sa mạc Arrakis vô cùng khắc nghiệt.

"Dune: Part Two" cũng đã thu về thêm 97 triệu USD từ các rạp chiếu ngoài khu vực Bắc Mỹ, nâng tổng số doanh thu lên 178,5 triệu USD trên toàn cầu - thành tích ra rạp lớn nhất kể từ đầu năm đến nay của một tác phẩm điện ảnh và nhiều hơn gần gấp đôi so với phần mở đầu của bộ phim gốc.

Doanh thu mở màn ấn tượng của "Dune: Part Two" mang lại cú hích mạnh mẽ cho các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ sau khoảng thời gian dài ảm đạm. Con số này cũng vượt ngoài kỳ vọng của giới quan sát lẫn khán giả.

Trước đó, các nhà chuyên môn dự đoán bộ phim "bom tấn" của Denis Villeneuve đạt 150 triệu USD trên toàn cầu. Warner Bros. và Legendary Entertainment còn thận trọng khi ước tính doanh thu mở màn của "Dune: Part Two" ở Bắc Mỹ chỉ hơn 65 triệu USD.

Trên thực tế, bộ phim này được giới phê bình đánh giá rất cao. Nhiều cây bút khó tính từ các tờ báo lớn nhận định "Dune: Part Two" là một kiệt tác điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Nhà phê bình phim Peter Debruge của tờ Variety ca ngợi bộ phim mang lại "sự hài lòng mà ít bộ phim nào có được và đây là một canh bạc lớn, xét đến chi phí sản xuất."

"Dune" Part Two" cũng nhận số điểm 97% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes và được khán giả chấm điểm "A" trên trang web của Cinema Score.

"Dune: Part Two" tiếp tục đưa khán giả theo chân nhân vật chính Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng) khi đồng hành cùng Chani và người Fremen trên hành trình trả thù Harkonnens - những kẻ đã sát hại gia tộc anh.

Tình yêu giữa Paul và Chani cũng nở rộ như đóa hồng lãng mạn giữa sa mạc khô cằn. Đối mặt với những lựa chọn giữa một bên là tình yêu cá nhân và một bên là nhiệm vụ gánh vác số phận của đế chế thiên hà, Paul phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai tồi tệ mà chỉ mình anh nhìn thấy...

Người hùng Paul Atreides giờ đây đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Anh cùng với những người Fremen dựng xây câu chuyện vĩ đại bằng tinh thần quả cảm và sứ mệnh bảo vệ những điều quý giá nhất của vũ trụ.

Danh sách phim ăn khách nhất trong tuần qua tại Bắc Mỹ

1. Dune: Part Two - 81,5 triệu USD

2. Bob Marley: One Love - 7,4 triệu USD

3. Ordinary Angels - 3,9 triệu USD

4. Madame Web - 3,2 triệu USD

5. The Chosen: Season 4, Episodes 7-8 - 3,2 triệu USD

6. Migration - 2,5 triệu USD

7. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashi - 2,1 triệu USD

8. Wonka - 1,7 triệu USD

9. Argylle - 1,4 triệu USD

10. The Beekeeper - 1,1 triệu USD./.