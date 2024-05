'Trước nhà có cây hoàng mai': Tìm hiểu lối sống thanh nhã của người dân xứ Huế

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ giới thiệu hai ấn bản tiếng Anh và tiếng Việt của tác phẩm vào ngày 2/6 tại thành phố Huế. (Ảnh: NXB)

“Trước nhà có cây hoàng mai: Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa” gồm hơn 30 bài viết của nhà báo Minh Tự (sinh năm 1968) về văn hóa, lối sống của người Huế.

Tập ghi chép khắc họa từ cách ăn uống theo lối Huế với cơm hến, mè xửng, tô bún bò đến từng đường kim mũi chỉ trên vành nón bài thơ, gốc mai lão trượng, lối sống thanh nhã trong ngôi nhà rường hay thú sưu tầm tiền cổ…

Với tác giả, tất cả làm nên “lối Huế” còn cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì cho rằng lối sống ấy là “tính cách Huế” với biểu hiện: “thích sống văn hóa hơn là hưởng thụ vật chất, thích sống đẹp hơn là sống giàu có.”

Hầu hết các ghi chép trong sách được viết vào những năm 2000-2002, khi tác giả từ Đà Lạt trở về quê hương sau gần 10 năm tha phương. Sách in lần đầu năm 2016. Trong lần tái bản này, tác giả hợp tác với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam để cập nhật, chỉnh sửa các bài viết cho hoàn thiện, bổ sung thêm hình ảnh minh họa sinh động.

Đặc biệt, đơn vị xuất bản còn ấn hành thêm bản tiếng Anh với tựa “Ochna in the front yard: Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land” (người dịch: Khưu Ngô) để có thể giới thiệu với bạn đọc ngoại quốc vẻ đẹp kiêu sa, cổ kính của cố đô.

Mai vàng Huế là loại sinh vật cảnh quý của Việt Nam và có nguồn gen bản địa đặc hữu, thường được định vị một cách trang trọng trong kiến trúc cảnh quan sân vườn ở Huế. (Ảnh: VOV)

Theo nhà văn Vĩnh Quyền, “Trước nhà có cây hoàng mai” của Minh Tự mang dấu ấn một thời sống bên ngoài Huế và cách nhìn-nghĩ của nghề báo, làm nên sự khác biệt với những tác giả viết về Huế bằng tinh thần cực đoan đáng yêu kiểu “không nơi nào có được” hoặc “chẳng thể nào đổi khác.”

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, tác giả Minh Tự nói: “Có những tháng năm tôi được làm một người Huế sống ngoài Huế, nhờ vậy mới hiểu rõ hơn, một cách khách quan hơn, về bản sắc riêng biệt của xứ sở này... Cuốn sách này xin cùng khám phá nghệ thuật sống của người Huế, dù không thể nói hết muôn màu muôn vẻ của ‘lối Huế’. Nó chỉ là những trạng thái của Huế được chúng tôi ‘đọc’ được và thuật lại bằng cách của một người viết báo.”

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức buổi giao lưu giới thiệu sách vào lúc 8h ngày 2/6 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên-Huế, 29A Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế./.

