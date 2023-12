Phim âm nhạc "Wonka" đạt doanh thu 39 triệu USD tại Bắc Mỹ cuối tuần qua

Bộ phim âm nhạc của hãng Warner Bros "Wonka" đã có màn khởi đầu hết sức ngọt ngào tại các rạp Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, sau khi ra mắt mạnh mẽ không kém ở thị trường nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, "Wonka" đã thu về khoảng 39 triệu USD tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Nhà phân tích David A. Gross đánh giá đây là một "thành tích ra rạp xuất sắc,” đặc biệt trong bối cảnh các bộ phim phù hợp tính chất sum họp gia đình khi phát hành vào tháng 12 thường có xu hướng thăng tiến doanh thu xuyên suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm.

"Wonka" được xây dựng dựa trên nhân vật Willy Wonka - người chế tạo chocolate nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết kinh điển "Charlie and the Chocolate Factory" (Charlie và Nhà máy chocolate) của nhà văn Roald Dahl.

Tác phẩm này từng được các nhà làm phim Hollywood chuyển thể thành phim năm 1971 và 2005.

Ở phiên bản mới, Paul King - đạo diễn đứng sau siêu phẩm "Paddington" – và David Heyman – nhà sản xuất của loạt phim đình đám "Harry Potter" - đã tập trung khai thác câu chuyện về xuất thân của nhân vật Willy Wonka (do Timothée Chalamet thủ vai).

Chàng trai xuất thân từ nghèo khó này được người mẹ quá cố truyền cho niềm đam mê nấu chocolate.

Sau khi đi chu du vòng quanh thế giới và sáng tạo ra nhiều công thức nấu kẹo đầy ma thuật, Wonka quyết định tìm đến khu Galeries Gourmet của giới thượng lưu để tìm cách mở cửa hàng bán kẹo của riêng mình và qua đó đền đáp công ơn của mẹ.

Ngay sau khi ra mắt, "Wonka" nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình, cho rằng tác phẩm này hội tụ đầy đủ những yếu tố cho mùa Giáng Sinh 2023.

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim nhận được 84% đánh giá tích cực. Trong khi đó, khán giả cũng chấm điểm A- cho bộ phim này trên CinemaScore.

Đa phần ý kiến cho rằng điểm sáng lớn nhất của phim chính là màn thể hiện duyên dáng của Timothée Chalamet - nam thần Hollywood đình đám nhất hiện nay khi từng nhận đề cử Oscar từ năm 22 tuổi.

Trong vai chính Willy Wonka, anh vừa có cơ hội bộc lộ khả năng diễn xuất và khoe tài ca hát, vũ đạo trong một dự án thuộc thể loại nhạc kịch.

Diện mạo trẻ trung và cuốn hút của nam diễn viên cũng được nhận xét thổi một làn gió mới cho nhân vật vốn đã quá quen thuộc với khán giả toàn cầu này.

Bên cạnh sự xuất hiện của mỹ nam Timothée Chalamet, phim còn có sự góp mặt của dàn sao gạo cội như Hugh Grant, Rowan Atkinson, Paterson Joseph, Olivia Colman…

Tuyến nhân vật phản diện, Cha Julius do "Mr. Bean" Rowan Atkinson đóng hay cảnh sát trưởng do Keegan-Michael Key thể hiện đã phản ánh đúng tinh thần phong cách hài châm biếm của phim.

Ngoài ra, "Wonka" cũng nhận nhiều lời khen về hình ảnh và âm nhạc trong phim. Tác phẩm với kinh phí sản xuất khoảng 125 triệu USD này có màu sắc rực rỡ, trang phục bắt mắt rất phù hợp với mùa Giáng sinh.

Ngoài những bản nhạc bất hủ như "Pure Imagination", bộ phim mang đến nhiều sáng tác hoàn toàn mới và nổi bật với phong cách nhạc kịch độc đáo so với các bản chuyển thể trước đó.

Phim "Wonka" có nội dung đơn giản nhưng mang thông điệp mạnh mẽ. Câu thoại trong phim “Tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới đều bắt đầu từ giấc mơ” mang ý nghĩa lan truyền cảm hứng đến người xem về việc mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.

Trong phim, dù nhiều lần đứng trước sức ép của những kẻ có quyền có tiền, buộc Wonka phải bỏ nghề, nhưng anh vẫn kiên trì thực hiện ước mơ trở thành người chế tạo chocolate.

Dưới sự giúp đỡ của những người bạn mới quen, trong đó có cô bé Noodles, Wonka đã hoàn thành tâm nguyện.

Anh cũng nhận ra bí mật tạo nên sự ngọt ngào cho những thanh chocolate chính là sự sẻ chia – như cách mà Noodles và những người bạn đã sát cánh cùng anh trong lúc khó khăn.



Dưới đây là danh sách Top 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Wonka - 39 triệu US

2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - 5,8 triệu USD

3. The Boy and the Heron - 5,2 triệu USD

4. Godzilla Minus One - 4,9 triệu USD

5. Trolls Band Together - 4 triệu USD

6. Wish - 3,2 triệu USD

7. Christmas With the Chosen: Holy Night- 2,9 triệu USD

8. Napoleon - 2,2 triệu USD

9. Renaissance: A Film by Beyoncé - 2 triệu USD

10. Poor Things - 1,3 triệu USD./.