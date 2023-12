The Boy and the Heron: “Tự truyện” đầy ắp ẩn dụ và xúc động của Hayao Miyazaki

Ngọn lửa sẽ mang cả hai ý nghĩa hủy diệt và hồi sinh trong "Thiếu niên và Chim diệc." (Ảnh từ phim)

Giống như nhiều phim trước đây của Hãng hoạt hình Ghibli, phim mới "Thiếu niên và Chim diệc" sẽ tiếp tục đầy ắp những ẩn dụ. Bộ phim cũng sẽ có nhiều diễn biến kỳ lạ và khá khó hiểu, tuy vậy vẫn níu chân khán giả nhờ những cảm xúc chân thực, vừa riêng tư, vừa dễ đồng cảm.

Sau khi gặt hái thành công tại quê nhà Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới, phim sẽ đến với khán giả Việt từ ngày 15/12.

"Thiếu niên và Chim diệc" (The Boy and the Heron) là hành trình khám phá sự thật về người mẹ quá cố và người dì ruột (kiêm mẹ kế) của cậu bé 12 tuổi tên Mahito.

Trên hành trình đó, Mahito đi vào một không gian diệu kỳ có phép thuật do thầy phù thủy Tháp Chủ tạo nên, có cả sự sống và cái chết, cả cái tốt và cái xấu, để nhắc nhở về cách mỗi người sống và nhìn nhận cuộc sống.

Một cảnh quan trọng trong "Thiếu niên và Chim diệc." (Ảnh chụp từ phim)

“Fan” ruột của nhà làm phim 82 tuổi dễ dàng chỉ ra những điểm tương đồng giữa tác giả và nhân vật chính. Cả hai đều lớn lên trong giai đoạn Thế chiến 2 và rất gần gũi, thân thiết với mẹ. Ngược lại, Hayao Miyazaki xa cách bố.

Sau khi bố qua đời, vị đạo diễn thầm trách ông vì những điều đã làm trong quá khứ, nhưng cũng hối hận vì hai cha con chưa bao giờ trò chuyện đủ sâu.

Những tương đồng giữa chuyện phim và đời tư của Hayao Miyazaki khiến người hâm mộ liên tưởng phim như một “bán tự truyện" của thần tượng.

Hayao Miyazaki (tuổi 82) trong video cảm ơn gửi tới khán giả tại Liên hoan Phim San Sebastian, Tây Ban Nha, cuối tháng 9/2023. (Ảnh tổng hợp)

“Thiếu niên và Chim diệc” mang đến nhiều tự vấn cho khán giả trưởng thành. Nhiều hình ảnh ẩn dụ những triết lý sống được Hayao Miyazaki và ekip gửi gắm xuyên suốt bộ phim.

Tiêu đề của phim tại Nhật Bản được lấy theo tiểu thuyết “How do you live” (Kimitachi ha Dou Ikiruka, 1937) khá nổi tiếng ở nước này, góp phần nêu bật thông điệp phim: “Bạn chọn cách sống như thế nào?”

Cuộc gặp của Mahito với nhân vật Tháp Chủ là một trong những cuộc nói chuyện trực diện nhất về chủ đề phim.

Những hình ảnh trong phim được chăm chút bằng quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thế giới kỳ diệu, nên thơ đặc trưng, thường thấy trong phim của Hayao Miyazaki. Nhiều khán giả liên tưởng đạo diễn này với thầy phù thủy trong phim, khi cả hai đều tạo ra thế giới pháp thuật của riêng mình một cách đầy thú vị và thuyết phục.

Trang phê bình RogerEbert.com dành cho phim 4/4 sao, nhận xét “Bộ phim tuyệt đẹp, đáng suy ngẫm, đầy mê hoặc và là một trong những điều tuyệt vời nhất của năm 2023.” Trên IMDb, “Thiếu niên và Chim diệc” nhận được hơn 11.000 lượt đánh giá, đạt điểm trung bình 7,7/10.

Điện ảnh Nhật Bản tạo cơn sốt tại các rạp chiếu Bắc Mỹ "The Boy and the Heron" (tựa chiếu tại Việt Nam: Thiếu niên và chim diệc) đã trở thành quán quân phòng vé tại Bắc Mỹ với doanh thu ước tính 12,8 triệu USD.

Bằng những tác phẩm như “Hàng xóm của tôi là Totoro,” “Công chúa Mononoke”... và đặc biệt là “Vùng đất linh hồn” (Spirited Away), Hayao Miyazaki cùng hãng hoạt hình Ghibli đã ghi danh trên trường quốc tế.

Dần dần qua gần 40 năm, danh tiếng của cả hai gắn liền và củng cố lẫn nhau. Vì vậy nhiều lần Hayao Miyazaki thông báo sẽ nghỉ hưu rồi lại tái xuất đều khiến người hâm mộ thở phào. Ngay cả khi “Thiếu niên và Chim diệc” chọn cách quảng bá khác thường (tại Nhật Bản, phim chỉ tiết lộ duy nhất poster trước khi ra mắt), các fan vẫn dõi theo nhất cử nhất động của tác phẩm này.

Kết quả, phim mở màn thành công với 1,35 triệu vé được bán ra, vượt mốc 2,1 tỷ Yên và trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời của Ghibli. Thành tích này vượt qua cả tượng đài “Vùng đất linh hồn.”

“Thiếu niên và Chim diệc” cũng gây chú ý tại nhiều thị trường như Bắc Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha. Đến nay doanh thu phim đã đạt 84 triệu USD toàn cầu./.