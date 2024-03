Hải Phòng: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam (thứ 2 từ trái sang) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 29/3, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận (thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương) và kỷ niệm 310 năm Ngày sinh của Tiến sỹ, Thượng thư Bộ binh Đại tướng quân Phạm Đình Trọng (22/2 năm Giáp Ngọ 1714-22/2 năm Giáp Thìn 2024).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Quốc gia không chỉ là sự tôn vinh danh nhân, khẳng định những giá trị văn hóa lịch sử mà còn là sự ghi nhận công lao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Hưng, huyện An Dương và của dòng họ Phạm.

Đây còn là sự ghi nhận đóng góp của các thế hệ trong việc giữ gìn, phục dựng di tích, là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Ông Lê Khắc Nam đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quản lý, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo quản, giữ gìn công trình và khai thác thật tốt di tích lịch sử văn hóa này, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xã hội văn hóa của thành phố, địa phương.

Cùng với đó, cần quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, tổ chức hoạt động phong phú, thu hút nhân dân đến chiêm bái.

Địa phương, các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị, lịch sử của di tích đền thờ Phạm Thượng Quận tới đông đảo người dân trong và ngoài thành phố bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, lồng ghép các hoạt động học tập ngoại khóa tại nhà trường, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử di tích, di sản văn hóa tiêu biểu, truyền thống hiếu học của danh nhân, nhà khoa bảng tại địa phương.

Đặc biệt huy động nguồn lực quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện An Dương nói chung và Di tích Quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận nói riêng.

Di tích Quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận tại thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Theo sách sử ghi chép, Tiến sỹ, Thượng thư Bộ binh Đại tướng quân Phạm Đình Trọng, người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là làng Khinh Dao, xã An Hưng, huyện An Dương.

Ông sinh ngày 22 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1714), đời vua Lê Dụ Tông, xuất thân từ lệnh tộc có nhiều người đỗ đạt làm quan.

Năm 20 tuổi, Phạm Đình Trọng đỗ Hương cống (Cử nhân thời Nguyễn), khoa thi Kỷ Mùi, niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5 (1739).

Ông đỗ Tiến sỹ, làm quan từ chức Cấp sự trung, trải thăng đến chức Bồi tụng, Thượng thư Bộ Binh, hàm Thái tử Thái bảo, tước Hải Quận Công.

Ông còn có công dẹp phỉ Tầu Ô Quan Lan tại biên giới Việt Trung, sau đó được cử làm Đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sỹ phu, dân chúng kính trọng mến mộ.

Ông mất vào ngày Nguyên đán năm Canh Tuất. Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII sau khi danh nhân Phạm Đình Trọng mất.

Đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái, một gian hậu cung và làm theo thức chồng diêm nóc các, mái đao cong, lợp ngói mũi.

Ngôi đền vẫn còn bảo tồn được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, mỹ thuật như: thần tượng bằng gỗ quý có niên đại thế kỷ XIX, long khám, ngai thờ mỗi loại 3 chiếc làm bằng chất liệu gỗ tốt có niên đại thế kỷ XIX. Bộ voi đá chầu trước cửa đền có niên đại thế kỷ XVIII./.

