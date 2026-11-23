Từ đầu năm đến nay, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hoàn thành thủ tục thông quan 40 lô hàng cây mang theo bầu đất, với tổng số 2.070 cây có xuất xứ Thái Lan.

Quá trình làm thủ tục được thực hiện theo đúng quy định, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Theo Chi cục Hải quan khu vực IX, 40 lô hàng trên do hai doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu, gồm 1.997 cây chà là và 73 cây cọ trơn, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Green đăng ký 33 tờ khai, nhập khẩu 1.529 cây chà là, trị giá 21,68 tỷ đồng và 39 cây cọ trơn, trị giá 8,84 triệu đồng. Công ty Cổ phần Quốc tế Neo Garden đăng ký 7 tờ khai, nhập khẩu 468 cây chà là, trị giá 311,35 triệu đồng và 34 cây cọ trơn, trị giá 6,68 triệu đồng.

Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết trong phạm vi quản lý của đơn vị, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo là cửa khẩu duy nhất phát sinh hoạt động nhập khẩu cây mang theo bầu đất. Tại các cửa khẩu khác thuộc địa bàn quản lý, đến nay chưa phát sinh hoạt động nhập khẩu mặt hàng này.

Để giải quyết thủ tục nhập khẩu, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo thực hiện tiếp nhận tờ khai do doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Căn cứ kết quả phân luồng của hệ thống, hồ sơ hải quan, văn bản cho phép nhập khẩu cây mang theo bầu đất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu do doanh nghiệp cung cấp, lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu và giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Theo Chi cục Hải quan khu vực IX, việc nhập khẩu cây mang theo bầu đất được thực hiện theo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ. Các doanh nghiệp phải có văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định trước khi thực hiện thủ tục hải quan.

Sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, hai doanh nghiệp trên đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đưa cây về địa điểm cách ly theo quy định.

Cơ quan kiểm dịch thực vật cũng đã thực hiện theo dõi, kiểm tra tình trạng sinh vật gây hại trong thời gian cách ly sau nhập khẩu. Đây là khâu tiếp tục được thực hiện sau thông quan nhằm kiểm soát nguy cơ dịch hại đối với cây trồng nhập khẩu mang theo bầu đất.

Chi cục Hải quan khu vực IX đánh giá, quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết thủ tục nhập khẩu cây mang theo bầu đất tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị chưa ghi nhận khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

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