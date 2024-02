Hải quan Trung Quốc đề nghị tăng kiểm soát chất lượng nước dừa đông lạnh

Để đáp ứng quy định nhập khẩu, các DN sản xuất nước dừa đông lạnh cần tuân thủ Lệnh 248 và Lệnh 249 về đăng ký doanh nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Phương tiện chờ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) cho biết Văn phòng SPS nhận được công điện số TCOCD 018 ngày 08/01/2024 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo về việc gần đây Tổng cục Hải quan Trung Quốc qua kiểm tra đã phát hiện sản phẩm nước dừa đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc phát hiện vi khuẩn Coliform, nấm men, nấm mốc vượt ngưỡng cho phép về an toàn thực phẩm theo quy định của Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay nguyên nhân do quá trình kiểm soát về an toàn thực phẩm khi sản xuất của doanh nghiệp không đảm bảo an toàn thực phẩm và trường hợp cần thiết sẽ tiến hành kiểm tra trực tuyến đối với các doanh nghiệp này.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nước dừa đông lạnh, ông Ngô Xuân Nam cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này nói riêng và các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc nói chung cần tuân thủ Lệnh 248 và Lệnh 249 về đăng ký doanh nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm, quy định về vật liệu bao gói thực phẩm quy định bao bì nhãn mác của Tổng cục Hải quan Trung quốc để đáp ứng kịp thời quy định của nước nhập khẩu./.

