Hàn Quốc: Nhiều bất cập trong việc ứng phó với các tình huống cháy xe điện

Hiện trường vụ cháy xe điện tại chung cư ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yahoo News)

Nỗi lo ngại sau vụ cháy xe điện tại khu chung cư ở Incheon, Hàn Quốc, mới đây đang bộc lộ thêm những bất cập trong việc ứng phó với các tình huống cháy xe.

Các chuyên gia Hàn Quốc đã vào cuộc rà soát sách hướng dẫn chữa cháy của các hãng xe điện lớn ở Hàn Quốc và phát hiện nhiều nội dung hướng dẫn không chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng việc hướng dẫn không chuẩn xác có thể làm tăng thêm thiệt hại trong các sự cố.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong số các công ty bán xe điện ở Hàn Quốc, có 7 công ty, bao gồm Tesla, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, KG Mobility (KGM), Cadillac và Lexus, đã công bố sổ tay chữa cháy trên trang web công ty.

Giáo sư Lee Ho Geun thuộc Khoa ôtô tương lai tại Đại học Daedeok cho biết sách hướng dẫn của Tesla cho thấy gần như không thể dập tắt đám cháy ắcquy xe điện bằng nước thông thường và sự an toàn của người lái xe có thể bị đe dọa nếu cố gắng dập lửa.

Theo vị giáo sư này, không có cách nào phù hợp để làm mát pin ngoại trừ ngâm pin vào bể nước.

Đối với 4 mẫu xe, bao gồm EV6 của Kia và Korando EV của KGM, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị sử dụng bình chữa cháy dạng bột dành riêng cho trường hợp cháy điện. Theo các chuyên gia, hướng dẫn này không hoàn toàn đúng.

Theo tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc, các loại cháy được phân thành 4 loại: cháy chung - loại A, cháy dầu - loại B, điện - loại C và cháy bếp - loại K. Bình chữa cháy loại C, được gọi là bình chữa cháy điện, có hiệu quả trong các vụ cháy xe động cơ đốt trong nói chung, nhưng ít giúp ích trong các vụ cháy ắcquy xe điện.

Giáo sư Lee Youngju thuộc Khoa Phòng chống hỏa hoạn và thiên tai tại Đại học Kyungil cho biết có thể tạm thời dập tắt những ngọn lửa nhìn thấy được trong các vụ cháy bình điện nhưng rất khó để dập tắt hoàn toàn.

Giáo sư Lee Deok Hwan giảng dạy về Hóa học và truyền thông khoa học tại Đại học Sogang cho biết các thanh pin được bịt kín và khung bên ngoài được làm chắc chắn nên dù có phun bao nhiêu nước hay chất lỏng chữa cháy cũng vô ích vì không thể lọt vào bên trong.

Trên thị trường có các bình chữa cháy loại D được cho là có hiệu quả chống cháy pin lithium, nhưng hiệu quả của chúng chưa được chứng minh.

Sau vụ hỏa hoạn ở Incheon, cơ quan cứu hỏa thông báo rằng các bình chữa cháy hiện có trên thị trường trong và ngoài nước không thể dập tắt đám cháy ở pin xe điện.

Các chuyên gia cho rằng do sổ tay hướng dẫn của các hãng xe hiện tại có thể gây hiểu lầm cho các chủ xe ôtô nên cần phải có sổ tay hướng dẫn chung cho người điều khiển xe điện do các cơ quan chức năng như cơ quan cứu hỏa hoặc viện nghiên cứu quốc gia biên soạn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thông tin chính xác về cách ứng phó và hướng dẫn để các nạn nhân không hoảng loạn, và nhìn chung cần tạo cho người dân phản ứng sơ tán trước khi báo cáo vụ việc trong tình huống cháy điện./.

Giới chức Hàn Quốc họp khẩn sau vụ cháy xe điện tại chung cư Trong giai đoạn từ năm 2013-2022 xảy ra 1.399 vụ hỏa hoạn trong hầm đỗ xe ở Hàn Quốc, trong đó số vụ cháy xe ôtô chiếm 43,7% và nguồn điện chiếm 53% số vụ cháy xe ôtô trong các bãi đậu tầng hầm.