Hàng vạn người dân háo hức trước giờ xem diễu binh, diễu hành 2/9

Hàng vạn người dân đất Việt đã về Thủ đô Hà Nội để cùng cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Rạng sáng 2/9, hàng vạn người dân đã tập trung tại nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tuyến phố Văn Cao chật kín người dân háo hức chờ xem diễu binh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tất cả đều dâng trào cảm xúc với lòng tự hào dân tộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.(Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân tập trung từ sớm tại Mỹ Đình, hào hứng chờ đón Quốc khánh 2/9 của đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân tập trung từ sớm tại Mỹ Đình, hào hứng chờ đón Quốc khánh 2/9 của đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người đến chờ từ sáng sớm bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người đến bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khu vực phố Văn Cao, dòng người xếp hàng ngay ngắn, ổn định vị trí từ sớm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ai cũng háo hức mong chờ giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
TThời tiết tại Hà Nội sáng nay rất đẹp ủng hộ người dân xem diễu binh diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Rất đông người dân háo hức tại khu vực Tràng Tiền hướng về lễ diễu binh diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân đã có mặt, đứng chờ xem loạt pháo lễ khai hỏa, báo hiệu lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
