Các cựu chiến binh xúc động chờ đón diễu binh, diễu hành

Sáng 2/9, tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân nô nức tập trung trên các tuyến phố nội thành để được đón xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngay từ sáng sớm, trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân đã tập trung hai bên đường với cờ hoa trên tay và hát vang các ca khúc cách mạng thể hiện niềm hân hoan, tự hào khi được trực tiếp theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Trong không khí nô nức, tưng bừng với những tiếng reo hò vang dội khắp nơi, cựu chiến binh Vũ Văn Chương (73 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng gia đình đã có mặt trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội từ đêm hôm trước với mong muốn lựa chọn được vị trí dễ quan sát, tận mắt chứng kiến các hoạt động trực tiếp trong sự kiện trọng đại của đất nước.

"Tôi và gia đình xác định đây là sự kiện đặc biệt trọng đại của đất nước nên phải lên kế hoạch từ rất sớm để các con, các cháu thu xếp thời gian đưa đến đây tham dự ngày buổi lễ trọng đại mà cả đời người không phải lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến," ông Vũ Văn Chương cho biết.

Nói về cảm xúc của mình khi có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong giờ phút lịch sử này, ông Vũ Văn Chương chia sẻ thêm: “Tôi rất xúc động và tự hào. Mặc dù tôi là một người lính, chịu đựng nhiều gian khổ trên chiến trường và ít khi rơi nước mắt. Nhưng hôm nay tôi đã bật khóc khi chứng kiến người dân bày tỏ lòng tự hào dân tộc qua các lời nói, hành động vô cùng văn minh, và các bài hát cách mạng hừng hực khí thế vang lên từ hai bên đường. Đất nước lớn mạnh và phát triển nhanh quá, ngoài sức tưởng tượng của tôi.”

Dù mới hơn 3 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Nhàn (68 tuổi, cựu chiến binh đến từ Bắc Ninh) đã cùng đoàn cựu chiến binh các tỉnh, thành phố được Ban tổ chức sắp xếp ngồi tại vị trí thuận lợi trên phố Nguyễn Thái Học để thuận tiện theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.

“Chúng tôi hồi hộp chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu. Hôm nay chúng tôi được Ban tổ chức sắp xếp vị trí ngồi thuận lợi để tiện quan sát. Tôi không chỉ tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của các bậc cha anh mà còn tự hào về cách ứng xử và quá trình tổ chức sự kiện của con người Việt Nam ngày nay,” bà Nguyễn Thị Nhàn bày tỏ.

Hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay, hò reo giữa biển người, ông Trần Quý Nhân (71 tuổi, cựu chiến binh tại Hà Nội) vui vẻ cho biết ông được các con đưa đến đây từ lúc 2 giờ 30 sáng và cũng giống như các cựu chiến binh khác, ông đã được Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp vị trí ngồi thuận tiện để dễ quan sát.

Ngày Quốc khánh là ngày lễ trọng đại của đất nước nhưng cũng là ngày có ý nghĩa với cuộc đời ông.

Hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật nên ông Nhân cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có mặt cùng rất đông người dân tại nơi diễn ra các hoạt động đặc biệt của đất nước.

Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường, ông Nhân thấm thía hơn ai hết giá trị của hòa bình hôm nay, trong lòng trào dâng niềm tự hào khi đất nước ngày càng phát triển, các lực lượng quân đội, công an… ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với ông, ngày hôm nay không chỉ là sự kiện kỷ niệm, mà còn là minh chứng sống động cho sự đổi thay của đất nước, cho khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Ông tin rằng những hình ảnh hùng tráng hôm nay sẽ khắc sâu trong ký ức, trở thành động lực để thế hệ trẻ tiếp nối lòng yêu nước, gắn bó và trách nhiệm hơn với Tổ quốc./.

