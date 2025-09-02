Nghệ sỹ tham gia diễu hành: Niềm tự hào dâng trào khơi gợi khát vọng cống hiến

Trong không khí trang nghiêm và tưng bừng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam cùng chung một nhịp đập tự hào. Hòa trong dòng người tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử, các nghệ sỹ, những người lính trên mặt trận văn hóa, đã có những chia sẻ đầy xúc động về niềm vinh dự và trách nhiệm khi được là một phần của ngày hội non sông.

Trái tim hoà chung nhịp đập tự hào giữ quảng trường Ba Đình lịch sử

Sáng mùa thu Hà Nội, từ mọi nẻo đường, dòng người đổ về trung tâm Thủ đô, nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử đang trang hoàng lộng lẫy. Một biển cờ đỏ thắm tung bay phấp phới trong gió, nhuộm rực cả không gian. Dọc các tuyến phố, hàng vạn người dân đứng trang nghiêm, tay cầm cờ hoa, ánh mắt rạng ngời niềm vui, chờ đón các khối diễu binh, diễu hành. Tiếng quân nhạc hùng tráng vang lên, hòa cùng tiếng hò reo vang dội, tạo nên một bản giao hưởng của niềm tự hào dân tộc, của tinh thần đoàn kết không gì lay chuyển nổi.

Hòa mình trong khối diễu hành của Khối văn hóa-Thể thao, rapper Đen Vâu, một gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sỹ trẻ, không giấu nổi niềm xúc động. Đen Vâu chia sẻ cảm giác được là một phần của sự kiện trọng đại này hoàn toàn khác biệt so với khi chỉ là một khán giả đứng từ xa.

“Hôm nay, tôi có mặt ở đây với tư cách là một người dân, như bao người dân khác, nhưng may mắn được là một phần của khối diễu hành. Khi bước chân qua Quảng trường Ba Đình, tôi cảm nhận một điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Dường như tất cả ánh mắt của các bậc cha chú, của những người anh hùng đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc đang dõi theo, đồng hành cùng thế hệ chúng tôi hôm nay, tiếp thêm sức mạnh để bay cao, bay xa hơn nữa,” Đen Vâu bồi hồi.

Với Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương, người đã gắn bó với các sự kiện trọng đại của đất nước từ khi mới 12, 13 tuổi, cảm xúc tự hào ấy vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sâu sắc hơn theo năm tháng. Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương chia sẻ, ký ức về những lần diễu hành qua Lăng Bác và lễ đài luôn là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương (giữa) và các bạn trẻ trong Khối văn hóa thể thao. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

“Dù đã nhiều lần tham dự, nhưng mỗi khi đi qua khán đài, qua Lăng Bác, lòng tôi vẫn dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Khi đoàn diễu hành đi qua những con phố đông nghịt người dân vẫy tay chào đón, tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt khiến tôi xúc động đến gai người. Đó là một niềm vinh dự quá lớn lao, một cảm giác được hòa mình vào trái tim của dân tộc,” Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương nghẹn ngào.

Hòa chung niềm xúc động và tự hào đó, ca sỹ Hoàng Thùy Linh cũng không giấu được cảm xúc khi được tham gia đoàn diễu hành của Khối văn hóa-Thể thao. Hoàng Thùy Linh chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được cùng các cô chú nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú hòa vào tinh thần chung của khối đoàn kết. Đầy là một vinh dự cả cuộc đời khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào buổi lễ trọng đại này.”

Trong khoảnh khắc ấy, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt của các nghệ sỹ đều chứa đựng lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đi trước, những người đã làm nên lịch sử để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập.

Từ niềm tự hào đến khát vọng lan toả tình yêu Tổ quốc

Niềm tự hào dâng trào trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, mà còn được các nghệ sỹ chuyển hóa thành quyết tâm cống hiến, thành khát vọng lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Đứng giữa “biển” cờ đỏ sao vàng, Đen Vâu cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một người nghệ sỹ. Anh tâm sự: “Tôi luôn tự nhủ mình phải làm gì đó nhiều hơn nữa để cống hiến cho quê hương. Tôi cũng luôn nói với cộng đồng người hâm mộ của mình rằng, chúng ta đang được sống trong những ngày tháng hòa bình tuyệt vời, được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực phát triển bản thân, phấn đấu và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.” Tình yêu quê hương, vốn đã len lỏi trong các tác phẩm của anh, hứa hẹn sẽ còn được thể hiện một cách mãnh liệt và nồng nàn hơn nữa trong tương lai.

Đen vâu chụp ảnh lưu niệm cùng PGS, TS. Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Từ niềm vinh dự, Hoàng Thùy Linh cũng thể hiện sâu sắc vai trò và trách nhiệm của người nghệ sỹ trong thời bình. Cô tâm sự: “Trong thời chiến, vai trò của người nghệ sỹ là cổ vũ động viên tinh thần người chiến sỹ nơi chiến trường. Bây giờ trong thời bình, tôi cũng thực sự muốn được cổ vũ những người đang giữ vững nền hòa bình cho Việt Nam.”

Hoàng Thùy Linh khẳng định bản thân chưa bao giờ quên và luôn khắc ghi tinh thần đoàn kết dân tộc, luôn tự hào về người Việt Nam. Linh chia sẻ: “Người nghệ sỹ quan trọng nhất là sáng tạo và Ngày hôm nay được cất tiếng hát trong hòa bình để ca ngợi ông cha, để nói lên lịch sử hiện tại là một điều nên làm và phải làm.”

Với nghệ sỹ nhân dân Lan Hương, người đã trải qua những năm tháng khó khăn của đất nước, bà càng trân quý hơn giá trị của hòa bình. “Hòa bình hôm nay được đổi bằng bao nhiêu xương máu. Vì vậy, từ Chính phủ đến mỗi người dân, chúng ta phải cùng nhau gìn giữ nền hòa bình này thật bền vững. Có hòa bình mới có phát triển, mới có hạnh phúc,” Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương khẳng định.

Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương cũng nhấn mạnh vai trò của người nghệ sỹ như một “mũi nhọn” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng: “Văn nghệ sỹ mang trong mình dòng máu lan tỏa tình yêu đất nước và lịch sử Việt Nam qua văn học, sân khấu, điện ảnh. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để nghệ thuật có thể phát huy tối đa sức mạnh, bồi đắp tâm hồn, giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ sau, giúp họ hiểu và tự hào về cội nguồn dân tộc.”

Lời chia sẻ của các nghệ sỹ hòa cùng không khí hân hoan của ngày hội lớn đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tự hào của ngày hôm nay chính là ngọn lửa thắp lên khát vọng cống hiến, để cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng son cho dân tộc Việt Nam./.