Rapper Đen Vâu chia sẻ cảm xúc tự hào trước giờ G tổng duyệt A80

Là một trong những nghệ sĩ nổi bật tham gia buổi Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, rapper Đen Vâu đã có những chia sẻ xúc động và chân thành về trải nghiệm đặc biệt này.

Khác với vẻ lãng tử trên sân khấu, Đen Vâu xuất hiện trong vai trò một người con đất Việt đầy tự hào, cùng với đông đảo diễn viên, nghệ sĩ thuộc khối văn hóa - thể thao, sẵn sàng cống hiến cho ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày này, nam nghệ sĩ gác lại mọi công việc để tham gia tập luyện diễu hành. Với Đen Vâu, được đứng dưới rừng cờ hoa, trên con đường hướng vào Quảng trường Ba Đình lịch sử, là niềm vinh dự quá đỗi tự hào.

Đen Vâu nhấn mạnh: “Các thế hệ cha chú đã hy sinh biết bao xương, máu, để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, để mọi người cuộc sống tươi đẹp. Và chúng ta đang hòa chung niềm vui cả nước tận hưởng không khí tự hào của ngày độc lập.”

Bởi thế, Đen Vâu cho biết dù cần sắp xếp lịch trình để tham gia tập luyện nhưng đối với anh, đây là công việc cần được ưu tiên hàng đầu.

Đen Vâu chia sẻ. (Video: Hồng Kiều/Vietnam+)

Chàng rapper cũng bày tỏ sự xúc động và nhấn mạnh bản thân sẽ luôn cố gắng và sẽ quyết tâm, xác định phải làm được nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước./.