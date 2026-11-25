Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC trở thành doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tiên được Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) lựa chọn thiết lập khuôn khổ hợp tác bảo lãnh tài chính, sẵn sàng phát triển đột phá y tế công nghệ cao.

Ngày 24/11/2026, tại Hà Nội, hệ sinh thái Tâm Anh-VNVC ký biên bản ghi nhớ hợp tác với UKEF nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Lord Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh, cùng đoàn công tác.

Thỏa thuận dựa trên uy tín hợp tác giữa Tâm Anh, VNVC và các hãng dược phẩm, thiết bị y tế hàng đầu của Anh, với giá trị hợp tác đã lên đến gần 1 tỷ USD tính từ năm 2017-2026, dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Theo thỏa thuận, các dự án đủ điều kiện của Tâm Anh - VNVC có thể được UKEF xem xét áp dụng cơ chế bảo lãnh hoặc tài trợ với tỷ lệ hỗ trợ lên đến 85% giá trị hợp đồng. Đây là cơ sở để đơn vị này tiếp cận thuận lợi hơn các nguồn lực tài chính quốc tế, phục vụ kế hoạch đầu tư bệnh viện công nghệ cao, thiết bị y tế, dược phẩm và vaccine thế hệ mới.

Theo Ngài Lord Sarwar, sự kiện này là dấu mốc đáng nhớ trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông, đồng thời là dự án đầu tiên của UKEF tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vào tiềm năng hợp tác song phương.

Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh đánh giá cao hành trình 10 năm phát triển của Tâm Anh, cũng như tầm nhìn, tài năng, sự sáng tạo và vai trò lãnh đạo của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ sinh thái Tâm Anh-VNVC. Ông cũng xem Tâm Anh là đối tác tiêu biểu trong hợp tác Anh-Việt về học thuật, khoa học sự sống và y tế.

Ông cho biết thỏa thuận sẽ mở đường cho các chương trình hợp tác cụ thể, sâu rộng hơn, tăng cường kết nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước; thúc đẩy tăng trưởng, tiến bộ công nghệ y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Người dân Việt Nam là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất, thông qua dịch vụ y tế tốt hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện.

UKEF là cơ quan tín dụng xuất khẩu của Chính phủ Anh, cung cấp các công cụ tài chính như bảo lãnh khoản vay, cho vay trực tiếp và bảo hiểm rủi ro thanh toán, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Anh xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Năm tài chính 2024-2025, cơ quan này hỗ trợ khoảng 14,5 tỷ bảng Anh (tương đương 19 tỷ USD) thông qua các khoản vay, bảo lãnh và bảo hiểm, tạo điều kiện cho 667 doanh nghiệp Anh tham gia hoạt động xuất khẩu.

Trên toàn cầu, UKEF có hạn mức bảo lãnh 130 tỷ bảng Anh, hỗ trợ các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và y tế. Tại Việt Nam, UKEF công bố hạn mức tín dụng tối thiểu 5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 6,5 tỷ USD) dành cho các dự án tiềm năng.

Theo ông Ngô Chí Dũng, kết nối với UKEF mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các dự án y tế quy mô lớn, công nghệ cao. Tâm Anh và VNVC sẽ sử dụng nguồn lực này để mở rộng bệnh viện, phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu, mạng lưới tiêm chủng và nghiên cứu, sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam, qua đó giúp người dân tiếp cận các công nghệ, dược phẩm và sinh phẩm tiên tiến ngay trong nước, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ bệnh nhân quốc tế.

Thực tế, Tâm Anh-VNVC đã có hoạt động thương mại với các đối tác Anh trong nhiều năm. Giai đoạn 2024-2026, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và thiết bị từ các nhà cung cấp Anh của hệ sinh thái đạt khoảng 485,2 triệu USD. Trong đó, vaccine, thuốc và vật tư tiêu hao chiếm khoảng 474 triệu USD; thiết bị y tế đạt hơn 11,1 triệu USD. Riêng vaccine từ các tập đoàn dược phẩm như GSK và AstraZeneca có tổng giá trị khoảng 455,5 triệu USD.

Nền tảng hợp tác này được kỳ vọng giúp hai bên mở rộng giao dịch, đưa thêm thiết bị, công nghệ, dược phẩm và sinh phẩm tiên tiến vào Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp Anh có thêm cơ hội tham gia những dự án đầu tư y tế quy mô lớn trong nước.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu./.