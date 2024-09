Hello Kitty không phải là mèo, nhưng người hâm mộ vẫn không chịu tin

Biểu tượng Hello Kitty tại Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Một giám đốc điều hành công ty mẹ của Hello Kitty là Sanrio đã gây bão sau khi tuyên bố rằng nhân vật đáng yêu với cái đầu hình mèo này thực chất là một học sinh lớp 3 đến từ London, Anh.

Nhân vật này có đôi tai mèo, có ria mép và tên là Hello Kitty, nhưng một lần nữa, công ty mẹ của nhân vật biểu tượng này lại tuyên bố rằng cô ấy không phải là mèo.

"Hello Kitty không phải là mèo," Jill Koch, phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị và quản lý thương hiệu tại Sanrio, đã nói với chương trình Today của Mỹ trước lễ kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu. "Cô ấy thực ra là một cô bé sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô London. Cô ấy có bố mẹ và một người chị em sinh đôi Mimmy, cũng là bạn thân nhất của cô ấy."

Nhân vật này còn có bạn trai và có một chú mèo cưng tên là Charmmy Kitty.

“Vậy nếu cô ấy là một cô bé, tại sao đầu cô ấy lại hình một con mèo?” một người bình luận đã viết như vậy trên YouTube.

Và đó cũng là tâm lý chung của nhiều người hâm mộ khác trên các nền tảng truyền thông xã hội, được mô tả là một “sự hoài nghi vui vẻ.”

“Tôi không thể tin được rằng mình đã bị lừa khi biết rằng đó không phải là mèo. Đó là mèo và nó đã là mèo trong suốt tuổi thơ của tôi,” một người chia sẻ trên mạng xã hội X. Trong cùng chủ đề đó, một người khác so sánh: “Giống như ai đó nói Peppa Pig không phải là lợn mà là con gái vậy.”

Trên Facebook, người dùng không chấp nhận rằng Hello Kitty không phải là mèo, thậm chí còn gọi đó là hành vi “xúc phạm.”

“Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của chúng tôi vào thời điểm muộn như thế này. Cô ấy là mèo. Keropi là ếch... vân vân,” một người viết. Sau đó, một người khác nói: “Tôi không quan tâm người khác nói gì. Bạn không thể đánh cắp tuổi thơ của tôi. Vậy là KẾT THÚC!”

Mặc dù người hâm mộ đều rất ngạc nhiên, nhưng đây không phải lần đầu tiên Hello Kitty được đính chính rằng đó là một cô bé.

Nhà nhân chủng học và chuyên gia về Hello Kitty Christine R Yano đã nói với tờ Los Angeles Times vào năm 2014: “Cô ấy là một nhân vật hoạt hình. Cô ấy là một cô bé… Cô ấy chưa bao giờ được miêu tả là ở tư thế bò bằng cả bốn chân. Cô ấy đi và ngồi như một sinh vật hai chân.”

Vào thời điểm đó, người dùng mạng xã hội cũng sửng sốt. “Thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi,” một người viết.

Tuy nhiên, có người đã liên hệ Hello Kitty với nhân vật Dorami (bản dịch tiếng Việt là Doremi) trong tác phẩm truyện tranh nổi tiếng "Doraemon" của Fujiko F.Fujio.

Theo đó cô mèo máy trong truyện cũng đi bằng hai chân, cũng có đời sống sinh hoạt xã hội như con người, và thậm chí còn không có râu, với đôi tai cách điệu từ chiếc nơ đỏ. Tuy nhiên, Dorami vẫn là mèo, dù ngoại hình còn ít giống mèo hơn cả Hello Kitty.

Cốt truyện về Hello Kitty, một cô bé người Anh, bắt nguồn từ giữa những năm 1970, khi Sanrio, nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản, quảng bá hình tượng này đến những người phụ nữ Nhật Bản hâm mộ nước Anh.

Theo công ty, tên thật của cô là Kitty White và cô sinh ngày 1/11 tại vùng ngoại ô London. Cô là học sinh lớp ba, thích kết bạn mới, đi du lịch và ăn bánh quy.

Không giống như nhiều nhân vật nổi tiếng khác, Hello Kitty không bắt nguồn từ chương trình truyền hình, phim ảnh hay truyện tranh. Hình ảnh của cô bắt đầu xuất hiện trên các sản phẩm vào năm 1974 và lượng người hâm mộ khổng lồ của cô đã tăng lên kể từ đó. Công ty cho biết nhân vật Hello Kitty xuất hiện trên khoảng 50.000 sản phẩm được bán trên 130 quốc gia.

Ca sĩ Katy Perry có hình xăm Hello Kitty trên ngón tay. Đã có một chiếc xe diễu hành Hello Kitty trong Lễ diễu hành nhân Ngày lễ Tạ ơn của Macy trong nhiều năm. Người hâm mộ có thể đến thăm công viên giải trí Hello Kitty Land ở Tokyo. Van Leeuwen Ice Cream cũng tung ra một hương vị kem Hello Kitty phiên bản giới hạn để trùng với Ngày Kem Quốc gia vào Chủ Nhật.

Trong bài phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi của nước Anh chào mừng Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đến thăm Cung điện Buckingham, Vua Charles đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt đến Hello Kitty.

"Lớn lên ở vùng ngoại ô London cùng người chị em sinh đôi, là một doanh nhân tự thân có giá trị tài sản hàng tỷ USD và là Đại sứ của UNICEF," Nhà Vua nói. "Vì vậy, tôi chỉ có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật rất vui vẻ đến ... Hello Kitty!"

Bất chấp sự náo động về danh tính của Hello Kitty, Cook, giám đốc tại Sanrio, cho biết mục đích của nhân vật này vẫn không thay đổi trong suốt nửa thế kỷ qua: "Thông điệp cốt lõi của cô ấy là tình bạn, lòng tốt và sự hòa nhập"./.

