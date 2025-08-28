Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hẹn gặp ngày 2/9 – Ngày hội lớn của non sông

Từ những bước chân của các chiến sĩ đến sắc màu khối quần chúng, buổi sơ duyệt A80 thắp lên niềm tự hào dân tộc hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Hà Nội những ngày cuối tháng Tám... Quảng trường Ba Đình lịch sử rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các lực lượng đã bước vào buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80./.

#Ngày Quốc khánh 2/9 #Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh #Quảng trường Ba Đình #Diễu binh diễu hành A80 #Hà Nội ngày 2/9 #Tự hào dân tộc Việt Nam #Sơ duyệt diễu hành 2/9 #Ngày hội lớn của non sông