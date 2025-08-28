Hẹn gặp ngày 2/9 – Ngày hội lớn của non sông

Từ những bước chân của các chiến sĩ đến sắc màu khối quần chúng, buổi sơ duyệt A80 thắp lên niềm tự hào dân tộc hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội những ngày cuối tháng Tám... Quảng trường Ba Đình lịch sử rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các lực lượng đã bước vào buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80./.