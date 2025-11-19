Bản tin 60s ngày 19/11/2025 gồm những nội dung sau:
Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera.
Miền Bắc mưa rét đến khi nào?
Hàng nghìn hộ dân ở Gia Lai bị ngập lụt và cô lập trong mưa lũ.
Cộng sự thân cận tố cáo, vạch trần thủ đoạn của Shark Thủy.
Lũ dâng kỷ lục, nhiều khu dân cư Quy Nhơn chìm trong biển nước.
Nga xây dựng kế hoạch tịch thu tài sản của phương Tây để trả đũa.
Mỹ thông qua gói hỗ trợ nâng cấp Patriot cho Ukraine.
Giao tranh tại Liban: Nhiều người thiệt mạng trong vụ tập kích vào trại tị nạn./.