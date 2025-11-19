Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng 4 bị cáo liên quan đến cáo buộc “lừa dối khách hàng” khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tổng số 5 bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Lê Thành Công và Thùy Tiên. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền 100-500 triệu đồng.

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 60s ngày 19/11/2025 gồm những nội dung sau:

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera.

Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Hàng nghìn hộ dân ở Gia Lai bị ngập lụt và cô lập trong mưa lũ.

Cộng sự thân cận tố cáo, vạch trần thủ đoạn của Shark Thủy.

Lũ dâng kỷ lục, nhiều khu dân cư Quy Nhơn chìm trong biển nước.

Nga xây dựng kế hoạch tịch thu tài sản của phương Tây để trả đũa.

Mỹ thông qua gói hỗ trợ nâng cấp Patriot cho Ukraine.

Giao tranh tại Liban: Nhiều người thiệt mạng trong vụ tập kích vào trại tị nạn./.

(Vietnam+)
#thùy tiên ra tòa #miền bắc rét #mưa lũ gia lai #shark thủy lừa đảo #egroup #patriot #giao tranh liban #hoa hậu Thủy Tiên #Hoa hậu Thủy Tiên hầu tòa #Kẹo Kera #Chị em Rọt