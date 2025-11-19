Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera.

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng 4 bị cáo liên quan đến cáo buộc “lừa dối khách hàng” khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tổng số 5 bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Lê Thành Công và Thùy Tiên. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền 100-500 triệu đồng.