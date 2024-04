Hoa Kỳ ban hành bản câu hỏi điều tra tự vệ xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste

14/12/2021 10:13

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi năm nay ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 47,7% so với năm 2020 và 32% so với năm 2019; trong đó, thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc.