Nắng nóng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng hoa quả chủ lực của Thái Lan

Trái cây được bày bán tại các siêu thị ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 8/5, một số chuyên gia về khí hậu tại Thái Lan nhận định hiện tượng thời tiết nắng nóng cực độ trên hầu khắp quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh tế, xã hội và môi trường.



Trong một bài đăng trên Facebook về chủ đề “Lời hứa khí hậu 2025,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Seri Suparatit, Giám đốc điều hành Futuretales LAB và là thành viên của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Thái Lan, cho biết thời tiết cực nóng trên hầu hết đất nước đã chấm dứt vào ngày 5/5.

Tuy nhiên, một số tỉnh miền Đông và Đông Bắc vẫn tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt trên 40 độ C thêm một thời gian nữa.



Theo Tiến sỹ Seri, thời tiết nắng nóng gay gắt bao trùm Thái Lan trong tháng 4 và đầu tháng 5 đã ảnh hưởng tới sản lượng nhiều loại cây trái chủ lực của nước này.

Cụ thể, ông cho rằng có tới 40% sản lượng sầu riêng năm nay có thể bị hư hỏng do nắng nóng khiến quả chín sớm và không ngọt, 90% cây dừa sẽ không ra trái và các vườn nho sẽ chứng kiến 70% số trái bị hư hỏng.



Cùng chung nhận định, ông Somkuan Tonjan, Giám đốc Cơ quan dự báo thời tiết trung ương thuộc Cục Khí tượng Thái Lan, cho biết thời tiết nắng nóng cực độ đã qua nhưng khả năng cao là nhiệt độ đỉnh điểm vẫn có thể lên tới 44 độ C hoặc cao hơn tại một số địa phương.



Ông Somkuan cho biết, nếu có mưa hoặc trời nhiều mây, nhiệt độ sẽ không vượt quá 36 độ C.

Theo quan chức này, trận mưa ở thủ đô Bangkok ngày 7/5 khiến nhiệt độ giảm đột ngột từ khoảng 40 độ C xuống còn khoảng 27-30 độ C là do sự xuất hiện của một đợt không khí lạnh từ miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam.



Các chuyên gia khí hậu dự đoán Thái Lan sẽ bước vào mùa mưa vào cuối tháng này./.

