Học giả Thái Lan: Bác Hồ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

“Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do” - những câu nói này đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi bởi chúng thể hiện ý chí quyết tâm không gì sánh được của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do cho Việt Nam và điều quan trọng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng với những gì Người nói.

Đây là những lời chia sẻ xúc động của học giả Thái Lan Songrit Pongern trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bangkok khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025).

Là người sinh ra và lớn lên tại Udon Thani, một trong những địa phương Đông Bắc Thái Lan, từng ghi dấu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Thầu Chín giai đoạn 1928-1929, học giả Songrit cho biết ông được nghe những câu chuyện về Bác Hồ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cuộc kháng chiến ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn ác liệt. Chính điều này đã thôi thúc ông tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bước chân vào trường Đại học Thammasat.

Theo học giả Thái Lan, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Việt Nam có giá trị to lớn và rất quan trọng đối với sự tồn tại của Việt Nam ngày nay, đặc biệt là di sản tư tưởng của Người, trong đó nhấn mạnh rằng sự phát triển của chủ nghĩa xã hội là phải làm cho dân giàu, nước mạnh, đồng bào an lạc, hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, nhân dân được tự do, được hưởng lợi từ sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Ông cho rằng tư tưởng của Hồ Chí Minh đến nay vẫn là nền tảng, là ánh sáng soi đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, ban hành hướng dẫn và thực hiện kế hoạch để phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Không chỉ đối với Việt Nam, học giả Songrit còn khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có đóng góp ý nghĩa cho sự nghiệp cách mạng trên thế giới. Người là hiện thân của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng vì Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng khơi dậy khát vọng và niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Học giả Thái Lan nhận định những việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến thế giới nhận thức được “đức tính và phẩm chất của một nhà hoạt động cách mạng chân chính," bao gồm cần, kiệm, liêm chính, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của đất nước lên trên hết.

Những phẩm chất cách mạng đó thể hiện rõ trong tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lối sống giản dị, khiêm nhường, ham học hỏi, luôn lắng nghe ý kiến và gần gũi với nhân dân, làm mọi việc vì lợi ích của nhân dân, luôn là người đầy tớ tận tụy của nhân dân, không coi mình là chủ của nhân dân.

Ông cho rằng những phẩm chất cách mạng này chính là tài sản quý báu và là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho sự phát triển của Việt Nam để đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Bên cạnh đó, học giả Songrit còn cho rằng các thế hệ sinh viên, học sinh ngày nay nên tích cực tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, vì đó là biểu tượng cho chủ nghĩa yêu nước và là người anh hùng thực sự của dân tộc./.

