Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhớ Bác trong ngày vui thống nhất non sông

Chiều 6/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ míttinh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Trước khi diễn ra lễ míttinh, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Phát biểu khai mạc lễ míttinh, Đại sứ Phạm Việt Hùng vui mừng khẳng định những ngày tháng Năm lịch sử này là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng ôn lại chặng đường đấu tranh anh dũng và kiên cường của dân tộc Việt Nam, vì độc lập, tự do, thống nhất non sông dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã chấm dứt chiến tranh, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước: kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất và phát triển.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta kiên trì đấu tranh giành độc lập dân tộc, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại sứ nhấn mạnh điều đặc biệt và vinh dự khi các cán bộ, nhân viên của Việt Nam đang sống và công tác tại Thái Lan, một chặng dừng chân của Bác Hồ trên hành trình tìm đường cứu nước trong giai đoạn 1928-1929.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã ôn lại những tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Đại sứ nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thái Lan lần đầu tiên vào tháng 7/1928 với mục đích truyền bá chủ nghĩa yêu nước cho cộng đồng Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại đây. Từ đó tạo tiền đề cho việc phát triển các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân trong nước. Trong khoảng thời gian gần 2 năm hoạt động tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã di chuyển tới nhiều địa điểm như thủ đô Bangkok và một số tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan để hoạt động cách mạng.

Mặc dù chỉ sinh sống và làm việc tại Thái Lan trong khoảng thời gian gần 2 năm nhưng tình cảm và sự giúp đỡ nhiệt tình mà mọi tầng lớp nhân dân Thái Lan dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong tâm trí của Người. Do đó, bất kể đi đến vùng miền nào của Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khuyên kiều bào phải siêng năng, chăm chỉ, thật thà, tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của người Thái. Người cũng thường nhắc nhở cộng đồng Việt kiều phải xây dựng khối đại đoàn kết với người bản địa, đồng thời không quên nhắc nhở tình cảm và sự gắn kết của hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường cho mọi thế hệ người Việt Nam nói chung, tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói riêng noi theo.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh nhìn lại Đại thắng mùa Xuân năm 1975, biểu tượng đỉnh cao của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí độc lập tự cường và khát vọng hòa bình, phát triển của nhân dân Việt Nam, mỗi người con của đất nước đều thêm tự hào và trân quý giá trị của những bài học lịch sử. 50 năm đã trôi qua, tinh thần ấy vẫn tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc mỗi người Việt Nam không ngừng vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát huy truyền thống quật cường của dân tộc, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là niềm tự hào mà còn là cội nguồn sức mạnh để đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Liêm, Trợ lý Tùy viên quốc phòng, đã có bài báo cáo về chiến thắng mùa Xuân năm 1975, điểm lại những mốc son lịch sử trong hành trình giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan hát vang bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng.” (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Tiếp đó tại lễ míttinh, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh cùng xem tập 19 chủ đề “Thống nhất đất nước” của bộ phim tài liệu “Con đường đã chọn” do Điện ảnh Quân đội sản xuất.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi cùng hướng về quê hương kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã bắt nhịp và cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh hát vang bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”./.

