Việc phủ rộng các khóa đào tạo nghề sơ cấp cho hàng trăm nghìn lao động nông thôn đã giúp tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt trên 80%, trực tiếp đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước (0,29%) và tạo đà cho Tây Nguyên giảm nhanh từ 1% đến hơn 3% hộ nghèo.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - nơi có tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức 5,17% (tương ứng 231.419 hộ nghèo và cận nghèo) - giáo dục nghề nghiệp được xác định là giải pháp căn cơ để chuyển dịch cơ cấu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ nguồn vốn đầu tư lớn (như Gia Lai đầu tư trên 551 tỷ đồng cho 42 ngành trọng điểm, Đà Nẵng đầu tư hơn 176 tỷ đồng thiết bị), toàn vùng đã đẩy mạnh đào tạo sơ cấp và ngắn hạn, chiếm tới 90,1% tổng số người tốt nghiệp (215.589 người năm 2024).

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk đã đào tạo sơ cấp cho hơn 235.154 học viên; riêng năm 2025, Lâm Đồng đào tạo 50.883 người và Gia Lai đạt 20.708 người.

Nhờ học nghề gắn với nông nghiệp công nghệ cao và nhu cầu doanh nghiệp, tỷ lệ có việc làm đạt từ 80% đến 95%, tạo nền tảng vững chắc để năm 2026 Đắk Lắk thực hiện mục tiêu giảm 3,15 điểm phần trăm nghèo đa chiều, Gia Lai giảm 1,2 điểm phần trăm và Lâm Đồng giảm 1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, tại vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ, việc đào tạo nghề gắn chặt với dây chuyền sản xuất công nghiệp đã mang lại kết quả xóa nghèo triệt để.

Tại Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 đã tuyển sinh 175.833 người (hơn 80% học sơ cấp và dưới 3 tháng), cung ứng hơn 120.999 lao động có tay nghề cho thị trường.

Tại Đồng Nai, mỗi năm có 56.691 người học nghề ôtô, điện công nghiệp, chế biến món ăn, với trên 80% học viên tốt nghiệp có việc làm ngay hoặc tự tạo sinh kế.

Chính nhờ mạng lưới đào tạo nghề thực chất và giải quyết việc làm hiệu quả, Đông Nam Bộ hiện đã vươn lên trở thành khu vực có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước, chỉ còn ở mức 0,29%, tiến sát mục tiêu xóa trắng hộ nghèo theo chuẩn Trung ương./.