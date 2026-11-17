Thành phố Đồng Nai là địa phương hội tụ 37 dân tộc thiểu số sinh sống với khoảng 421.090 người, chiếm gần 9,4% số dân toàn thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 40% người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu như Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ và có thu nhập ổn định, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Đồng Nai.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nhiệm vụ cụ thể như: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới.

Theo ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai, thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, trường nghề tham gia hỗ trợ việc làm và tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Cùng với phát triển sản xuất, địa phương hướng tới gắn sản phẩm với chuỗi giá trị, kết nối thị trường và xây dựng đầu ra ổn định, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân./.

Tuyên Quang: Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho lao động vùng khó khăn biên giới Tại xã biên giới Thanh Thủy, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được triển khai nhằm giúp người dân, nhất là thanh niên và lao động có hoàn cảnh khó khăn.