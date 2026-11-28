Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất, việc làm và thị trường lao động đang được Lai Châu chú trọng triển khai, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, cải thiện thu nhập và từng bước chuyển đổi sinh kế.

Thay vì đào tạo dàn trải, địa phương hướng đến lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện sản xuất, đặc điểm lao động và tiềm năng kinh tế của từng địa bàn.

Tại xã Mường Khoa, Trường Cao đẳng Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lớp đào tạo thường xuyên nghề sửa chữa máy nông nghiệp. Trong thời gian hai tháng, 20 học viên được hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong, máy làm đất, máy hái chè và thực hành kỹ thuật cơ khí.

Đây là những kỹ năng thiết thực đối với địa bàn có hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sau đào tạo, người lao động có thể chủ động bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng thông thường của máy móc gia đình, giảm chi phí thuê thợ, hạn chế gián đoạn sản xuất. Những người có tay nghề còn có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các hộ khác, tạo thêm nguồn thu nhập.

Trường Cao đẳng Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mường Khoa tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho người lao động trên địa bàn.

Tại xã Pa Tần, nhà trường tiếp tục tổ chức ba lớp đào tạo nghề trồng khoai sọ, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, nuôi và phòng trị bệnh cho lợn. Mỗi lớp kéo dài 3 tháng, tập trung vào kiến thức và kỹ năng thực hành để học viên có thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất tại gia đình.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 4.700 lao động, trong đó 550 người ở trình độ cao đẳng, trung cấp và 4.150 người ở trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Các đối tượng được ưu tiên gồm lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Cùng với đào tạo nghề, việc kết nối doanh nghiệp với người dân trong tổ chức sản xuất đang mở thêm cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại xã Sìn Hồ, Công ty Cổ phần Sâm và Dược liệu quý Thái Minh phát triển trang trại sâm khoảng 3 ha, tạo việc làm cho lao động người Mông. Từ năm 2023, doanh nghiệp triển khai liên kết với khoảng 20-25 hộ dân, phát triển thêm 4-5 ha sâm thông qua cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ điều kiện canh tác.

Giai đoạn 2026-2030, Lai Châu phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho 4.700 lao động, giải quyết việc làm cho 10.000 người. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục chú trọng đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp.

Cùng với mở rộng cơ hội học nghề, việc hỗ trợ người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất, tiếp cận việc làm và thị trường tiêu thụ sẽ là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả đào tạo. Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống và ổn định sinh kế lâu dài./.