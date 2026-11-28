Từ ngày 28/11 đến 06/12/2026, Chương trình thu gom và tái chế vỉ thuốc do Sanofi hợp tác cùng Hệ thống nhà thuốc Long Châu và Lagom Việt Nam thực hiện trao tặng 5.000 chậu cây tái chế tại Ngày hội hiến máu “Trái tim Tình nguyện 2026,” diễn ra tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Mỗi chậu cây không chỉ là món quà tri ân người hiến máu tình nguyện, mà còn là minh chứng cho hành trình tái sinh bao bì vỉ thuốc thành vật dụng hữu ích.

Anh Trịnh Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam chia sẻ, mỗi đơn vị máu là một món quà của sự sống. Chúng tôi rất vui khi món quà tri ân dành cho người hiến máu năm nay còn mang thêm thông điệp bảo vệ môi trường, kết nối nghĩa cử hiến máu với hành động sống xanh.

Chương trình thu gom và tái chế vỉ thuốc được thí điểm từ năm 2026, nghiên cứu và tái chế thí điểm thực hiện. Với mạng lưới thu gom tại 100 cửa hàng Long Châu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong việc phân loại, thu gom và tái chế vỉ thuốc đã qua sử dụng.

Những vỏ vỉ thuốc được tái chế thành các chậu cây ý nghĩa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ ngày 01/01/2026 đến nay, khách hàng mang vỉ thuốc đã qua sử dụng đến các nhà thuốc Long Châu để bỏ vào điểm thu gom. Hơn 50.000 vỉ thuốc đã được phân loại, thu gom tại cửa hàng và chuyển về Lagom Việt Nam để xử lý, tái chế theo đúng quy trình.

Tại nhà máy tái chế, vỉ thuốc thu gom được xử lý qua các công đoạn: nghiền, phối trộn vật liệu, tạo hạt vật liệu tái chế và sản xuất thành các sản phẩm tái chế như mắc áo, chậu cây. Từ nguồn nguyên liệu thu thập được qua chương trình, 5.000 chậu cây đã được sản xuất và trao tặng cho người đăng ký hiến máu trực tuyến, hiến máu thành công tại Ngày hội Hiến máu Trái tim Tình nguyện 2026.

Vỉ thuốc là loại bao bì quen thuộc trong mỗi gia đình, thuộc nhóm bao bì blister gồm lớp nhựa tạo khoang chứa viên thuốc và lớp nhôm làm màng phủ bảo vệ chất lượng thuốc. Các loại nhựa thường gặp là PVC, PP, PS hoặc PE tùy cấu trúc bao bì; một số loại còn có thêm nhiều lớp polymer hoặc lớp phủ khác.

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu và công nghệ đã được phát triển để xử lý nhóm bao bì đa lớp này, như phương pháp cơ học, thủy luyện, dung môi và các kỹ thuật tách lớp để thu hồi nhôm và polymer.

Nghiên cứu thí điểm tại Lagom Việt Nam cho thấy vỉ thuốc có thể trở thành nguồn nguyên liệu tái chế thứ cấp nếu được phân loại, thu gom và tái chế phù hợp. Như vậy, vỉ thuốc không phải rác không có giá trị, mà là loại bao bì đa lớp cần một con đường thu gom và xử lý riêng.

Một số hình ảnh của hoạt động này:

Khách hàng mang vỉ thuốc đã qua sử dụng đến các nhà thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hoạt động tái chế các vỉ thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những chậu cây được làm từ vỉ thuốc tái chế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.