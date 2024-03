Hội An - nơi du lịch một mình an toàn nhất thế giới

Không chỉ là điểm đến an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình, Hội An còn được đánh giá có mức chi phí vô cùng phải chăng và hợp lý.

Nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là đô thị cổ tại Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng hơn 30km, cách Huế 122km.

Hội An gây thương nhớ trong lòng du khách với các dãy nhà cổ màu vàng nghệ, dòng sông lung linh hoa đăng khi đêm xuống, hay những món ăn ngon giá bình dân.

Một nghiên cứu được tạp chí Smoky Mountains thực hiện đã chỉ ra những địa điểm an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình, trong đó Hội An cổ kính và trầm mặc đứng đầu danh sách. Ở Hội An, không những tỷ lệ tội phạm thấp nhất đối với du khách độc hành, mà nơi đây còn có thời tiết mát mẻ, giá cả phải chăng và những trải nghiệm truyền thống độc đáo./.