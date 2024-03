Di sản Hội An: Điểm đến rẻ nhất và an toàn nhất thế giới cho khách độc hành

Trong top những địa điểm an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch 1 mình, Hội An cổ kính và trầm mặc dẫn đầu. Bên cạnh đó, đây cũng là điểm đến đường dài có chi phí rẻ nhất thế giới năm 2024.

Một góc phổ cổ Hội An buổi chiều tà rực rỡ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những giá trị độc đáo riêng có của di sản Hội An, Việt Nam có lẽ chưa bao giờ hết “nóng” trên truyền thông quốc tế. Không chỉ là điểm đến an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình, Hội An còn được đánh giá có mức chi phí vô cùng phải chăng và hợp lý.

Điểm đến an toàn nhất thế giới

Nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là đô thị cổ tại Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng hơn 30 km, cách Huế 122 km. Hội An gây thương nhớ trong lòng du khách với các dãy nhà cổ màu vàng nghệ, dòng sông lung linh hoa đăng khi đêm xuống, hay những món ăn ngon giá bình dân.

Một nghiên cứu được tạp chí Smoky Mountains thực hiện đã chỉ ra những địa điểm an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình, trong đó Hội An cổ kính và trầm mặc đứng đầu danh sách. Ở Hội An, không những tỷ lệ tội phạm thấp nhất đối với du khách độc hành, mà nơi đây còn có thời tiết mát mẻ, giá cả phải chăng và những trải nghiệm truyền thống độc đáo.

Ngoài Hội An, những điểm đến an toàn khác dành cho du khách đi du lịch một mình có Kyoto (Nhật Bản), Ljubljana (Slovenia), Madeira (Bồ Đào Nha), Queenstown (New Zealand)...

Các chuyên gia dự báo xu hướng xê dịch một mình sẽ bùng nổ trong năm nay. Theo số liệu từ Google, từ khoá tìm kiếm cụm từ du lịch một mình tăng 761% trong thời gian vừa qua. Trào lưu này xuất hiện và bùng nổ từ thời điểm đại dịch toàn cầu bùng phát.

Nghe bài chòi ở phố cổ. (Ảnh: CTV)

Điều này đã được nhiều công ty du lịch chứng minh qua báo cáo lượng đặt phòng từ khách du lịch một mình tăng đột biến. Những chuyến đi độc hành được khởi xướng từ nhóm những phụ nữ lớn tuổi, đã kết hôn, muốn ra ngoài khám phá thế giới và thực hiện điều đó mà không có vợ hoặc chồng của họ.

Điểm đến nổi tiếng rẻ nhất thế giới

Công ty tài chính hàng đầu tại Anh là Post Office vừa công bố Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu và chỉ ra Hội An là điểm đến đường dài có chi phí rẻ nhất thế giới trong năm 2024. Năm ngoái Hội An xếp thứ 6. Trong 18 năm công bố bảng xếp hạng, 2024 là năm đầu tiên Hội An đứng đầu danh sách.

Các điểm đến khác là Cape Town và Kenya lần lượt đứng top 2 và 3. Tamarindo, Costa Rica là điểm đến có chi phí du lịch đắt đỏ nhất thế giới, xếp thứ 40; New York, Mỹ đứng thứ 39.

Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, có tổng chi phí chi tiêu cơ bản 51,18 bảng (hơn 1,5 triệu đồng). Tại Cape Town, con số này là 54,35 bảng (hơn 1,6 triệu đồng) và Kenya là 54,39 bảng (hơn 1,6 triệu đồng). Trong khi đó, khách du lịch sẽ phải bỏ ra ở Tamarindo, Costa Rica, là 158 bảng (hơn 5 triệu đồng) cho các món đồ tương tự.

Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu là sự kiện thường niên được công bố trong 18 năm qua cho 40 điểm nghỉ dưỡng toàn cầu, xếp theo thứ tự từ rẻ nhất đến đắt nhất. Danh sách được lựa chọn và xếp hạng dựa trên chi phí 8 mặt hàng thiết thực cần chi tiêu trong kỳ nghỉ như: một cốc bia, bữa ăn ba món, bữa tối, thuốc chống côn trùng, kem chống nắng.

Giới trẻ trải nghiệm ở làng nghề vùng người dân địa phương. (Ảnh: CTV)

Đáng chú ý, bảng chi phí năm nay cho thấy giá bữa ăn, đồ uống, các mặt hàng du lịch khác đã giảm đáng kể so với năm 2023 tại 25 trong số 40 điểm du lịch, thành phố trong bảng xếp hạng. Công bố này cũng là gợi ý thiết thực dành cho du khách dự định đi nghỉ dưỡng trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiếp tục ảm đạm.

Đến Hội An, nếu như Chùa Cầu là biểu tượng không thể bỏ lỡ thì Show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” - Hoi An Memories Show là buổi biểu diễn nghệ thuật ngoài trời về lịch sử, văn hóa và bản sắc phố Hội, là linh hồn của di sản văn hóa độc đáo nơi đây nhất định du khách nên thưởng thức.

Được tổ chức trên Đảo Ký ức Hội An (số 200 đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Hội An), show diễn từng nhận được những lời khen “có cánh” từ nhiều tờ báo quốc tế uy tín như Reuters về sự độc đáo và quy mô ấn tượng. Đặc biệt, show diễn thực cảnh còn được Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Guinness) công nhận với danh hiệu “sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam” và “chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng ngày có số lượng diễn viên đông đảo nhất thế giới”./.

Chiều qua (25/3), ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com cũng vừa công bố 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam được khách châu Á-Thái Bình Dương quan tâm nhất trong quý I/2024. Trong đó, Hội An lọt vào danh sách này cùng với các điểm đến: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Huế và Mũi Né. Thời gian tìm kiếm điểm đến của du khách tính từ 1/1-31/3, du khách tham gia khảo sát từ 18 tuổi trở lên và là những người nắm quyền quyết định hoặc lên kế hoạch cho chuyến đi.