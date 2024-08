Hơn 2.000 tác phẩm dự thi Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI năm 2023-2024.

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI năm 2023-2024.

Giải do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI chủ trì buổi họp.

Ban Tổ chức giải cho biết, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2023.

Sau 2 năm tổ chức và triển khai giải, tính đến hết ngày 31/7/2024, Ban Tổ chức giải đã nhận được 2.135 bài dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo phát biểu. (Ảnh: Mình Đức/TTXVN)

Cụ thể, thể loại báo in tham gia dự thi có 769 bài của 81 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, như Báo Đại Đoàn Kết, Báo Nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Người Lao động, Tạp chí Mặt trận, Báo Cần Thơ, Báo Sài Gòn giải phóng, Báo An ninh thế giới, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh...

Thể loại báo điện tử, tham gia dự thi có 865 bài của 97 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương như: Báo Đại Đoàn Kết điện tử, Báo Quân đội nhân dân điện tử, Báo Nhân dân điện tử, Báo điện tử Bắc Giang, Báo Công an Nhân dân điện tử, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thể loại Truyền hình, tham gia dự thi là 263 bài của 39 cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương như: Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân, Đài Phát thanh-Truyền hình Cần Thơ, Đài Phát thanh-Truyền hình Điện Biên, Truyền hình Quốc hội Việt Nam...

Thể loại phát thanh, tham gia dự thi có 176 bài của 23 cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh-Truyền hình Thanh Hóa, Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi…

Thể loại ảnh báo chí: Tham gia dự thi có 62 tác phẩm (với 507 ảnh) gồm cả phóng sự ảnh và ảnh đơn của 20 cơ quan báo chí.

Dự kiến, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay có 81 giải; trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, và 32 giải khuyến khích./.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, thành viên Hội đồng sơ khảo phát biểu.

Ông Nguyễn Hải Đường, nguyên Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân, thành viên Hội đồng sơ khảo phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng sơ khảo phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Phan Huy Hà, Phó tổng Biên tập báo Dân Việt, thành viên Hội đồng sơ khảo phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

